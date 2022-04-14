Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen tokenomiikka

Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Adventure Gold (AGLD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen tiedot

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Virallinen verkkosivusto:
https://adventurelayer.xyz
Valkoinen paperi:
https://whitepaper.adventurelayer.xyz
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20

Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 54.67M
Kokonaistarjonta:
$ 92.81M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 77.31M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 67.89M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 8.2
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.20848210063010023
Nykyinen hinta:
$ 0.7072
Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AGLD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AGLD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AGLD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AGLD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AGLD-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AGLD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen hintahistoria

AGLD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

AGLD-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne AGLD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AGLD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.