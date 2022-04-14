Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Adventure Gold (AGLD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen tiedot AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. Virallinen verkkosivusto: https://adventurelayer.xyz Valkoinen paperi: https://whitepaper.adventurelayer.xyz Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20 Osta AGLD-rahaketta nyt!

Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 54.67M Kokonaistarjonta: $ 92.81M Kierrossa oleva tarjonta: $ 77.31M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 67.89M Kaikkien aikojen korkein: $ 8.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.20848210063010023 Nykyinen hinta: $ 0.7072

Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AGLD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AGLD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AGLD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AGLD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Adventure Gold (AGLD) -rahakkeen hintahistoria AGLD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja.

AGLD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AGLD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AGLD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

