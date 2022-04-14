The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu The Unfettered Souls (SOULS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen tiedot The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://theunfettered.io/ Valkoinen paperi: https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7 Osta SOULS-rahaketta nyt!

The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 463.56K $ 463.56K $ 463.56K Kokonaistarjonta: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 911.25K $ 911.25K $ 911.25K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03889 $ 0.03889 $ 0.03889 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 Nykyinen hinta: $ 0.000405 $ 0.000405 $ 0.000405 Lue lisää The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen hinnasta

The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SOULS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOULS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SOULS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOULS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SOULS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SOULS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SOULS-rahakkeita MEXCistä nyt!

The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen hintahistoria SOULS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SOULS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SOULS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SOULS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOULS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SOULS-rahakkeen hintaennuste nyt!

