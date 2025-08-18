The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000398
$ 0.000398$ 0.000398
24 h:n matalin
$ 0.000403
$ 0.000403$ 0.000403
24 h:n korkein
$ 0.000398
$ 0.000398$ 0.000398
$ 0.000403
$ 0.000403$ 0.000403
$ 0.01715161352679461
$ 0.01715161352679461$ 0.01715161352679461
$ 0.000249381669055289
$ 0.000249381669055289$ 0.000249381669055289
0.00%
0.00%
-4.10%
-4.10%
The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000398. Viimeisen 24 tunnin aikana SOULS on vaihdellut alimmillaan $ 0.000398 ja korkeimmillaan $ 0.000403 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOULS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01715161352679461, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000249381669055289.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SOULS on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -4.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen markkinatiedot
No.2435
$ 455.55K
$ 455.55K$ 455.55K
$ 20.86K
$ 20.86K$ 20.86K
$ 895.50K
$ 895.50K$ 895.50K
1.14B
1.14B 1.14B
2,250,000,000
2,250,000,000 2,250,000,000
2,250,000,000
2,250,000,000 2,250,000,000
50.87%
MATIC
The Unfettered Souls-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 455.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 20.86K. SOULS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.14B ja sen kokonaistarjonta on 2250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 895.50K.
The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän The Unfettered Souls-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.00002
-4.79%
60 päivää
$ +0.000056
+16.37%
90 päivää
$ -0.00006
-13.11%
The Unfettered Souls-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SOULS-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
The Unfettered Souls 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00002 (-4.79%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
The Unfettered Souls-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SOULS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000056 (+16.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
The Unfettered Souls-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00006 (-13.11%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle The Unfettered Souls (SOULS)?
The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.
The Unfettered Souls on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja The Unfettered Souls-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SOULS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue The Unfettered Souls-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään The Unfettered Souls-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
The Unfettered Souls-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon The Unfettered Souls (SOULS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Unfettered Souls (SOULS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Unfettered Souls-rahakkeelle.
The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen tokenomiikka
The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOULS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
The Unfettered Souls (SOULS) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa The Unfettered Souls:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa The Unfettered Souls MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.