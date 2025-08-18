Lisätietoja SOULS-rahakkeesta

The Unfettered Souls-logo

The Unfettered Souls – hinta (SOULS)

1SOULS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000398
$0.000398
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen The Unfettered Souls (SOULS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:59:11 (UTC+8)

The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000398
$ 0.000398$ 0.000398
24 h:n matalin
$ 0.000403
$ 0.000403$ 0.000403
24 h:n korkein

$ 0.000398
$ 0.000398$ 0.000398

$ 0.000403
$ 0.000403$ 0.000403

$ 0.01715161352679461
$ 0.01715161352679461$ 0.01715161352679461

$ 0.000249381669055289
$ 0.000249381669055289$ 0.000249381669055289

0.00%

0.00%

-4.10%

-4.10%

The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000398. Viimeisen 24 tunnin aikana SOULS on vaihdellut alimmillaan $ 0.000398 ja korkeimmillaan $ 0.000403 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOULS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01715161352679461, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000249381669055289.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SOULS on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -4.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen markkinatiedot

No.2435

$ 455.55K
$ 455.55K$ 455.55K

$ 20.86K
$ 20.86K$ 20.86K

$ 895.50K
$ 895.50K$ 895.50K

1.14B
1.14B 1.14B

2,250,000,000
2,250,000,000 2,250,000,000

2,250,000,000
2,250,000,000 2,250,000,000

50.87%

MATIC

The Unfettered Souls-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 455.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 20.86K. SOULS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.14B ja sen kokonaistarjonta on 2250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 895.50K.

The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän The Unfettered Souls-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00002-4.79%
60 päivää$ +0.000056+16.37%
90 päivää$ -0.00006-13.11%
The Unfettered Souls-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SOULS-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

The Unfettered Souls 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00002 (-4.79%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

The Unfettered Souls-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SOULS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000056 (+16.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

The Unfettered Souls-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00006 (-13.11%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle The Unfettered Souls (SOULS)?

Tarkista The Unfettered Souls-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on The Unfettered Souls (SOULS)

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

The Unfettered Souls on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja The Unfettered Souls-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SOULS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue The Unfettered Souls-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään The Unfettered Souls-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

The Unfettered Souls-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The Unfettered Souls (SOULS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Unfettered Souls (SOULS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Unfettered Souls-rahakkeelle.

Tarkista The Unfettered Souls-rahakkeen hintaennuste nyt!

The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen tokenomiikka

The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOULS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

The Unfettered Souls (SOULS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa The Unfettered Souls:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa The Unfettered Souls MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SOULS paikallisiin valuuttoihin

The Unfettered Souls-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton The Unfettered Souls toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen The Unfettered Souls-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The Unfettered Souls”

Paljonko The Unfettered Souls (SOULS) on arvoltaan tänään?
SOULS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000398 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SOULS-USD-parin nykyinen hinta?
SOULS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000398. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The Unfettered Souls-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SOULS markkina-arvo on $ 455.55K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SOULS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SOULS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.14B USD.
Mikä oli SOULS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SOULS saavutti ATH-hinnaksi 0.01715161352679461 USD.
Mikä oli SOULS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SOULS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000249381669055289 USD.
Mikä on SOULS-rahakkeen treidausvolyymi?
SOULS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 20.86K USD.
Nouseeko SOULS tänä vuonna korkeammalle?
SOULS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SOULS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:59:11 (UTC+8)

The Unfettered Souls (SOULS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SOULSUSDT
$0.000398
