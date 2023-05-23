SOULS

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

SijoitusNo.2460

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta1,144,598,660

Enimmäistarjonta2,250,000,000

Kokonaistarjonta2,250,000,000

Kierrossa oleva määrä0.5087%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.01715161352679461,2023-05-23

Alin hinta0.000249381669055289,2025-07-02

Julkinen lohkoketjuMATIC

