Lisätietoja SNX-rahakkeesta

SNX-rahakkeen hintatiedot

SNX-rahakkeen valkoinen paperi

SNX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SNX-rahakkeen tokenomiikka

SNX-rahakkeen hintaennuste

SNX-rahakkeen historia

SNX-osto-opas

SNX/fiat-valuuttamuunnin

SNX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

SNX-logo

SNX – hinta (SNX)

1SNX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.6533
$0.6533$0.6533
+2.20%1D
USD
Reaaliaikainen SNX (SNX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:49:34 (UTC+8)

SNX (SNX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.6375
$ 0.6375$ 0.6375
24 h:n matalin
$ 0.6716
$ 0.6716$ 0.6716
24 h:n korkein

$ 0.6375
$ 0.6375$ 0.6375

$ 0.6716
$ 0.6716$ 0.6716

$ 28.77103007
$ 28.77103007$ 28.77103007

$ 0.0325776275658
$ 0.0325776275658$ 0.0325776275658

+0.27%

+2.20%

+0.88%

+0.88%

SNX (SNX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.6531. Viimeisen 24 tunnin aikana SNX on vaihdellut alimmillaan $ 0.6375 ja korkeimmillaan $ 0.6716 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SNX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.77103007, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0325776275658.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SNX on muuttunut +0.27% viimeisen tunnin aikana, +2.20% 24 tunnin aikana ja +0.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SNX (SNX) -rahakkeen markkinatiedot

No.191

$ 224.32M
$ 224.32M$ 224.32M

$ 766.16K
$ 766.16K$ 766.16K

$ 221.98M
$ 221.98M$ 221.98M

343.47M
343.47M 343.47M

339,889,850.089
339,889,850.089 339,889,850.089

343,889,850.0967736
343,889,850.0967736 343,889,850.0967736

101.05%

0.01%

$ 0.9
$ 0.9$ 0.9

ETH

SNX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 224.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 766.16K. SNX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 343.47M ja sen kokonaistarjonta on 343889850.0967736. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 221.98M.

SNX (SNX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SNX-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.014063+2.20%
30 päivää$ -0.0755-10.37%
60 päivää$ +0.1456+28.68%
90 päivää$ -0.1202-15.55%
SNX-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SNX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.014063 (+2.20%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

SNX 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0755 (-10.37%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

SNX-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SNX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1456 (+28.68%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

SNX-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1202 (-15.55%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SNX (SNX)?

Tarkista SNX-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on SNX (SNX)

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

SNX on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SNX-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SNX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue SNX-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SNX-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

SNX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SNX (SNX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SNX (SNX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SNX-rahakkeelle.

Tarkista SNX-rahakkeen hintaennuste nyt!

SNX (SNX) -rahakkeen tokenomiikka

SNX (SNX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SNX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SNX (SNX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa SNX:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SNX MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SNX paikallisiin valuuttoihin

1 SNX(SNX) - VND
17,186.3265
1 SNX(SNX) - AUD
A$1.012305
1 SNX(SNX) - GBP
0.483294
1 SNX(SNX) - EUR
0.561666
1 SNX(SNX) - USD
$0.6531
1 SNX(SNX) - MYR
RM2.756082
1 SNX(SNX) - TRY
26.783631
1 SNX(SNX) - JPY
¥96.6588
1 SNX(SNX) - ARS
ARS$858.212586
1 SNX(SNX) - RUB
52.626798
1 SNX(SNX) - INR
57.009099
1 SNX(SNX) - IDR
Rp10,706.555664
1 SNX(SNX) - KRW
913.42566
1 SNX(SNX) - PHP
37.350789
1 SNX(SNX) - EGP
￡E.31.668819
1 SNX(SNX) - BRL
R$3.565926
1 SNX(SNX) - CAD
C$0.907809
1 SNX(SNX) - BDT
79.430022
1 SNX(SNX) - NGN
1,004.768226
1 SNX(SNX) - COP
$2,633.462475
1 SNX(SNX) - ZAR
R.11.566401
1 SNX(SNX) - UAH
26.894658
1 SNX(SNX) - VES
Bs89.4747
1 SNX(SNX) - CLP
$633.507
1 SNX(SNX) - PKR
Rs184.801176
1 SNX(SNX) - KZT
350.936754
1 SNX(SNX) - THB
฿21.323715
1 SNX(SNX) - TWD
NT$19.939143
1 SNX(SNX) - AED
د.إ2.396877
1 SNX(SNX) - CHF
Fr0.52248
1 SNX(SNX) - HKD
HK$5.100711
1 SNX(SNX) - AMD
֏250.418133
1 SNX(SNX) - MAD
.د.م5.890962
1 SNX(SNX) - MXN
$12.245625
1 SNX(SNX) - SAR
ريال2.449125
1 SNX(SNX) - PLN
2.390346
1 SNX(SNX) - RON
лв2.840985
1 SNX(SNX) - SEK
kr6.276291
1 SNX(SNX) - BGN
лв1.097208
1 SNX(SNX) - HUF
Ft222.974871
1 SNX(SNX) - CZK
13.819596
1 SNX(SNX) - KWD
د.ك0.1991955
1 SNX(SNX) - ILS
2.22054
1 SNX(SNX) - AOA
Kz597.527721
1 SNX(SNX) - BHD
.د.ب0.2462187
1 SNX(SNX) - BMD
$0.6531
1 SNX(SNX) - DKK
kr4.192902
1 SNX(SNX) - HNL
L17.150406
1 SNX(SNX) - MUR
29.866263
1 SNX(SNX) - NAD
$11.55987
1 SNX(SNX) - NOK
kr6.648558
1 SNX(SNX) - NZD
$1.116801
1 SNX(SNX) - PAB
B/.0.6531
1 SNX(SNX) - PGK
K2.736489
1 SNX(SNX) - QAR
ر.ق2.377284
1 SNX(SNX) - RSD
дин.65.878197

SNX-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton SNX toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen SNX-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SNX”

Paljonko SNX (SNX) on arvoltaan tänään?
SNX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.6531 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SNX-USD-parin nykyinen hinta?
SNX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.6531. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SNX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SNX markkina-arvo on $ 224.32M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SNX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SNX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 343.47M USD.
Mikä oli SNX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SNX saavutti ATH-hinnaksi 28.77103007 USD.
Mikä oli SNX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SNX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0325776275658 USD.
Mikä on SNX-rahakkeen treidausvolyymi?
SNX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 766.16K USD.
Nouseeko SNX tänä vuonna korkeammalle?
SNX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SNX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:49:34 (UTC+8)

SNX (SNX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SNX-USD-laskin

Summa

SNX
SNX
USD
USD

1 SNX = 0.6531 USD

Treidaa SNX-rahaketta

SNXETH
$0.0001538
$0.0001538$0.0001538
+2.12%
SNXUSDT
$0.6533
$0.6533$0.6533
+2.20%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu