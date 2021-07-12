Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Smooth Love Potion (SLP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen tiedot Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies). Virallinen verkkosivusto: https://axieinfinity.com/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding Block Explorer: https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4 Osta SLP-rahaketta nyt!

Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 65.56M $ 65.56M $ 65.56M Kokonaistarjonta: $ 35.96B $ 35.96B $ 35.96B Kierrossa oleva tarjonta: $ 35.96B $ 35.96B $ 35.96B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 65.56M $ 65.56M $ 65.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 Nykyinen hinta: $ 0.001823 $ 0.001823 $ 0.001823 Lue lisää Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen hinnasta

Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SLP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SLP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SLP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SLP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SLP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SLP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SLP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen hintahistoria SLP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SLP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SLP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SLP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SLP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SLP-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!