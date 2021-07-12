Mikä on Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Smooth Love Potion on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Smooth Love Potion-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Smooth Love Potion-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Smooth Love Potion (SLP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Smooth Love Potion (SLP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Smooth Love Potion-rahakkeelle.

Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen tokenomiikka

Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SLP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Smooth Love Potion (SLP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Smooth Love Potion:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Smooth Love Potion MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SLP paikallisiin valuuttoihin

Smooth Love Potion-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Smooth Love Potion toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Smooth Love Potion” Paljonko Smooth Love Potion (SLP) on arvoltaan tänään? SLP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001738 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on SLP-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.001738 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo SLP -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Smooth Love Potion-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen SLP markkina-arvo on $ 62.51M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on SLP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? SLP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.97B USD . Mikä oli SLP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? SLP saavutti ATH-hinnaksi 0.41907081 USD . Mikä oli SLP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? SLP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001059406911044792 USD . Mikä on SLP-rahakkeen treidausvolyymi? SLP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 215.58K USD . Nouseeko SLP tänä vuonna korkeammalle? SLP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SLP-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

