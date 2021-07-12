Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001729
24 h:n matalin
$ 0.001841
24 h:n korkein
$ 0.001729
$ 0.001841
$ 0.41907081
$ 0.001059406911044792
0.00%
-0.16%
-6.66%
-6.66%
Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001738. Viimeisen 24 tunnin aikana SLP on vaihdellut alimmillaan $ 0.001729 ja korkeimmillaan $ 0.001841 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SLP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.41907081, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001059406911044792.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SLP on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja -6.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen markkinatiedot
No.485
$ 62.51M
$ 215.58K
$ 62.51M
35.97B
--
35,965,336,393
2021-07-12 00:00:00
ETH
Smooth Love Potion-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 62.51M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 215.58K. SLP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.97B ja sen kokonaistarjonta on 35965336393. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 62.51M.
Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Smooth Love Potion-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00000296
-0.16%
30 päivää
$ -0.000321
-15.60%
60 päivää
$ +0.000651
+59.88%
90 päivää
$ -0.00007
-3.88%
Smooth Love Potion-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SLP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000296 (-0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Smooth Love Potion 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000321 (-15.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Smooth Love Potion-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SLP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000651 (+59.88%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Smooth Love Potion-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00007 (-3.88%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Smooth Love Potion (SLP)?
Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).
Smooth Love Potion-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Smooth Love Potion (SLP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Smooth Love Potion (SLP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Smooth Love Potion-rahakkeelle.
Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SLP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Smooth Love Potion (SLP) -ostamisen perusteet
