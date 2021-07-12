Lisätietoja SLP-rahakkeesta

Smooth Love Potion-logo

Smooth Love Potion – hinta (SLP)

1SLP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001738
-0.17%1D
USD
Reaaliaikainen Smooth Love Potion (SLP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:56:42 (UTC+8)

Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001729
24 h:n matalin
$ 0.001841
24 h:n korkein

$ 0.001729
$ 0.001841
$ 0.41907081
$ 0.001059406911044792
0.00%

-0.16%

-6.66%

-6.66%

Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001738. Viimeisen 24 tunnin aikana SLP on vaihdellut alimmillaan $ 0.001729 ja korkeimmillaan $ 0.001841 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SLP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.41907081, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001059406911044792.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SLP on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja -6.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen markkinatiedot

No.485

$ 62.51M
$ 215.58K
$ 62.51M
35.97B
35.97B 35.97B

--
----

35,965,336,393
35,965,336,393 35,965,336,393

2021-07-12 00:00:00

ETH

Smooth Love Potion-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 62.51M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 215.58K. SLP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.97B ja sen kokonaistarjonta on 35965336393. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 62.51M.

Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Smooth Love Potion-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000296-0.16%
30 päivää$ -0.000321-15.60%
60 päivää$ +0.000651+59.88%
90 päivää$ -0.00007-3.88%
Smooth Love Potion-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SLP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000296 (-0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Smooth Love Potion 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000321 (-15.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Smooth Love Potion-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SLP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000651 (+59.88%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Smooth Love Potion-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00007 (-3.88%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Smooth Love Potion (SLP)?

Tarkista Smooth Love Potion-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Smooth Love Potion on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Smooth Love Potion-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SLP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Smooth Love Potion-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Smooth Love Potion-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Smooth Love Potion-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Smooth Love Potion (SLP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Smooth Love Potion (SLP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Smooth Love Potion-rahakkeelle.

Tarkista Smooth Love Potion-rahakkeen hintaennuste nyt!

Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen tokenomiikka

Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SLP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Smooth Love Potion (SLP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Smooth Love Potion:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

SLP paikallisiin valuuttoihin

1 Smooth Love Potion(SLP) - VND
45.73547
1 Smooth Love Potion(SLP) - AUD
A$0.0026939
1 Smooth Love Potion(SLP) - GBP
0.00128612
1 Smooth Love Potion(SLP) - EUR
0.00149468
1 Smooth Love Potion(SLP) - USD
$0.001738
1 Smooth Love Potion(SLP) - MYR
RM0.00733436
1 Smooth Love Potion(SLP) - TRY
0.07111896
1 Smooth Love Potion(SLP) - JPY
¥0.257224
1 Smooth Love Potion(SLP) - ARS
ARS$2.28082954
1 Smooth Love Potion(SLP) - RUB
0.14003066
1 Smooth Love Potion(SLP) - INR
0.15176216
1 Smooth Love Potion(SLP) - IDR
Rp28.49179872
1 Smooth Love Potion(SLP) - KRW
2.43417328
1 Smooth Love Potion(SLP) - PHP
0.09936146
1 Smooth Love Potion(SLP) - EGP
￡E.0.08427562
1 Smooth Love Potion(SLP) - BRL
R$0.00950686
1 Smooth Love Potion(SLP) - CAD
C$0.00239844
1 Smooth Love Potion(SLP) - BDT
0.21137556
1 Smooth Love Potion(SLP) - NGN
2.66972442
1 Smooth Love Potion(SLP) - COP
$7.0080505
1 Smooth Love Potion(SLP) - ZAR
R.0.03081474
1 Smooth Love Potion(SLP) - UAH
0.07157084
1 Smooth Love Potion(SLP) - VES
Bs0.238106
1 Smooth Love Potion(SLP) - CLP
$1.68586
1 Smooth Love Potion(SLP) - PKR
Rs0.48997696
1 Smooth Love Potion(SLP) - KZT
0.93389692
1 Smooth Love Potion(SLP) - THB
฿0.05676308
1 Smooth Love Potion(SLP) - TWD
NT$0.05299162
1 Smooth Love Potion(SLP) - AED
د.إ0.00637846
1 Smooth Love Potion(SLP) - CHF
Fr0.0013904
1 Smooth Love Potion(SLP) - HKD
HK$0.01357378
1 Smooth Love Potion(SLP) - AMD
֏0.6651326
1 Smooth Love Potion(SLP) - MAD
.د.م0.01565938
1 Smooth Love Potion(SLP) - MXN
$0.0325875
1 Smooth Love Potion(SLP) - SAR
ريال0.0065175
1 Smooth Love Potion(SLP) - PLN
0.00636108
1 Smooth Love Potion(SLP) - RON
лв0.0075603
1 Smooth Love Potion(SLP) - SEK
kr0.01671956
1 Smooth Love Potion(SLP) - BGN
лв0.00291984
1 Smooth Love Potion(SLP) - HUF
Ft0.59297084
1 Smooth Love Potion(SLP) - CZK
0.0367587
1 Smooth Love Potion(SLP) - KWD
د.ك0.00053009
1 Smooth Love Potion(SLP) - ILS
0.00592658
1 Smooth Love Potion(SLP) - AOA
Kz1.59303342
1 Smooth Love Potion(SLP) - BHD
.د.ب0.000655226
1 Smooth Love Potion(SLP) - BMD
$0.001738
1 Smooth Love Potion(SLP) - DKK
kr0.01115796
1 Smooth Love Potion(SLP) - HNL
L0.04569202
1 Smooth Love Potion(SLP) - MUR
0.07947874
1 Smooth Love Potion(SLP) - NAD
$0.03071046
1 Smooth Love Potion(SLP) - NOK
kr0.01769284
1 Smooth Love Potion(SLP) - NZD
$0.00297198
1 Smooth Love Potion(SLP) - PAB
B/.0.001738
1 Smooth Love Potion(SLP) - PGK
K0.00719532
1 Smooth Love Potion(SLP) - QAR
ر.ق0.00632632
1 Smooth Love Potion(SLP) - RSD
дин.0.17531206

Smooth Love Potion-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Smooth Love Potion toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Smooth Love Potion-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Smooth Love Potion”

Paljonko Smooth Love Potion (SLP) on arvoltaan tänään?
SLP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001738 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SLP-USD-parin nykyinen hinta?
SLP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001738. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Smooth Love Potion-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SLP markkina-arvo on $ 62.51M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SLP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SLP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.97B USD.
Mikä oli SLP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SLP saavutti ATH-hinnaksi 0.41907081 USD.
Mikä oli SLP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SLP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001059406911044792 USD.
Mikä on SLP-rahakkeen treidausvolyymi?
SLP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 215.58K USD.
Nouseeko SLP tänä vuonna korkeammalle?
SLP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SLP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Smooth Love Potion (SLP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SLP-USD-laskin

Summa

SLP
SLP
USD
USD

1 SLP = 0.001738 USD

Treidaa SLP-rahaketta

SLPUSDT
$0.001738
$0.001738$0.001738
-0.33%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu