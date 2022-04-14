Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sidus Heroes (SIDUS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen tiedot SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level! Virallinen verkkosivusto: https://sidusheroes.com/ Valkoinen paperi: https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102 Osta SIDUS-rahaketta nyt!

Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.99M $ 9.99M $ 9.99M Kokonaistarjonta: $ 18.90B $ 18.90B $ 18.90B Kierrossa oleva tarjonta: $ 14.52B $ 14.52B $ 14.52B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 20.64M $ 20.64M $ 20.64M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.009586 $ 0.009586 $ 0.009586 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000546301219423542 $ 0.000546301219423542 $ 0.000546301219423542 Nykyinen hinta: $ 0.000688 $ 0.000688 $ 0.000688 Lue lisää Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen hinnasta

Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SIDUS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SIDUS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SIDUS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SIDUS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

