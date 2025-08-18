Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000639. Viimeisen 24 tunnin aikana SIDUS on vaihdellut alimmillaan $ 0.000629 ja korkeimmillaan $ 0.000657 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SIDUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1932986541291053, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000546301219423542.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SIDUS on muuttunut -0.78% viimeisen tunnin aikana, -0.77% 24 tunnin aikana ja -6.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen markkinatiedot
Sidus Heroes-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 8.92K. SIDUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.52B ja sen kokonaistarjonta on 18895933712.641167. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.17M.
Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sidus Heroes-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00000496
-0.77%
30 päivää
$ -0.000165
-20.53%
60 päivää
$ +0.000006
+0.94%
90 päivää
$ -0.000302
-32.10%
Sidus Heroes-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SIDUS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000496 (-0.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Sidus Heroes 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000165 (-20.53%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Sidus Heroes-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SIDUS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000006 (+0.94%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Sidus Heroes-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000302 (-32.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sidus Heroes (SIDUS)?
SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!
Sidus Heroes-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Sidus Heroes (SIDUS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sidus Heroes (SIDUS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sidus Heroes-rahakkeelle.
Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SIDUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Sidus Heroes (SIDUS) -ostamisen perusteet
