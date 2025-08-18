Lisätietoja SIDUS-rahakkeesta

Sidus Heroes-logo

Sidus Heroes – hinta (SIDUS)

1SIDUS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000639
$0.000639
-0.77%1D
USD
Reaaliaikainen Sidus Heroes (SIDUS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:55:40 (UTC+8)

Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000629
$ 0.000629$ 0.000629
24 h:n matalin
$ 0.000657
$ 0.000657$ 0.000657
24 h:n korkein

$ 0.000629
$ 0.000629$ 0.000629

$ 0.000657
$ 0.000657$ 0.000657

$ 0.1932986541291053
$ 0.1932986541291053$ 0.1932986541291053

$ 0.000546301219423542
$ 0.000546301219423542$ 0.000546301219423542

-0.78%

-0.77%

-6.99%

-6.99%

Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000639. Viimeisen 24 tunnin aikana SIDUS on vaihdellut alimmillaan $ 0.000629 ja korkeimmillaan $ 0.000657 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SIDUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1932986541291053, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000546301219423542.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SIDUS on muuttunut -0.78% viimeisen tunnin aikana, -0.77% 24 tunnin aikana ja -6.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen markkinatiedot

No.1173

$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M

$ 8.92K
$ 8.92K$ 8.92K

$ 19.17M
$ 19.17M$ 19.17M

14.52B
14.52B 14.52B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

18,895,933,712.641167
18,895,933,712.641167 18,895,933,712.641167

48.39%

ETH

Sidus Heroes-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 8.92K. SIDUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.52B ja sen kokonaistarjonta on 18895933712.641167. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.17M.

Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sidus Heroes-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000496-0.77%
30 päivää$ -0.000165-20.53%
60 päivää$ +0.000006+0.94%
90 päivää$ -0.000302-32.10%
Sidus Heroes-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SIDUS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000496 (-0.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Sidus Heroes 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000165 (-20.53%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Sidus Heroes-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SIDUS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000006 (+0.94%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Sidus Heroes-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000302 (-32.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sidus Heroes (SIDUS)?

Tarkista Sidus Heroes-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Sidus Heroes (SIDUS)

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

Sidus Heroes on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sidus Heroes-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SIDUS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Sidus Heroes-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sidus Heroes-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Sidus Heroes-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sidus Heroes (SIDUS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sidus Heroes (SIDUS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sidus Heroes-rahakkeelle.

Tarkista Sidus Heroes-rahakkeen hintaennuste nyt!

Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen tokenomiikka

Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SIDUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sidus Heroes (SIDUS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Sidus Heroes:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sidus Heroes MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SIDUS paikallisiin valuuttoihin

Sidus Heroes-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Sidus Heroes toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Sidus Heroes-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sidus Heroes”

Paljonko Sidus Heroes (SIDUS) on arvoltaan tänään?
SIDUS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000639 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SIDUS-USD-parin nykyinen hinta?
SIDUS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000639. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sidus Heroes-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SIDUS markkina-arvo on $ 9.28M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SIDUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SIDUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.52B USD.
Mikä oli SIDUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SIDUS saavutti ATH-hinnaksi 0.1932986541291053 USD.
Mikä oli SIDUS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SIDUS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000546301219423542 USD.
Mikä on SIDUS-rahakkeen treidausvolyymi?
SIDUS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 8.92K USD.
Nouseeko SIDUS tänä vuonna korkeammalle?
SIDUS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SIDUS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:55:40 (UTC+8)

Sidus Heroes (SIDUS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

