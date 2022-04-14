MyShell Token (SHELL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MyShell Token (SHELL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MyShell Token (SHELL) -rahakkeen tiedot MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership. Virallinen verkkosivusto: https://myshell.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.myshell.ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3 Osta SHELL-rahaketta nyt!

MyShell Token (SHELL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MyShell Token (SHELL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 42.70M $ 42.70M $ 42.70M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 299.00M $ 299.00M $ 299.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 142.80M $ 142.80M $ 142.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 Kaikkien aikojen alin: $ 0.10827828287204228 $ 0.10827828287204228 $ 0.10827828287204228 Nykyinen hinta: $ 0.1428 $ 0.1428 $ 0.1428 Lue lisää MyShell Token (SHELL) -rahakkeen hinnasta

MyShell Token (SHELL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MyShell Token (SHELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SHELL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHELL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SHELL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHELL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SHELL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MyShell Token (SHELL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SHELL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SHELL-rahakkeita MEXCistä nyt!

MyShell Token (SHELL) -rahakkeen hintahistoria SHELL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SHELL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SHELL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SHELL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHELL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SHELL-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!