MyShell Token (SHELL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1283. Viimeisen 24 tunnin aikana SHELL on vaihdellut alimmillaan $ 0.1273 ja korkeimmillaan $ 0.1346 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.725643854765775, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.10827828287204228.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SHELL on muuttunut +0.23% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja -7.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MyShell Token (SHELL) -rahakkeen markkinatiedot
MyShell Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 892.82K. SHELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 299.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 128.30M.
MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.
MyShell Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MyShell Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SHELL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue MyShell Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MyShell Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
MyShell Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon MyShell Token (SHELL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MyShell Token (SHELL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MyShell Token-rahakkeelle.
MyShell Token (SHELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHELL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
MyShell Token (SHELL) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa MyShell Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MyShell Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
