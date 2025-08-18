Lisätietoja SHELL-rahakkeesta

MyShell Token-logo

MyShell Token – hinta (SHELL)

1SHELL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1283
$0.1283$0.1283
+0.15%1D
USD
Reaaliaikainen MyShell Token (SHELL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:54:25 (UTC+8)

MyShell Token (SHELL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1273
$ 0.1273$ 0.1273
24 h:n matalin
$ 0.1346
$ 0.1346$ 0.1346
24 h:n korkein

$ 0.1273
$ 0.1273$ 0.1273

$ 0.1346
$ 0.1346$ 0.1346

$ 0.725643854765775
$ 0.725643854765775$ 0.725643854765775

$ 0.10827828287204228
$ 0.10827828287204228$ 0.10827828287204228

+0.23%

+0.15%

-7.64%

-7.64%

MyShell Token (SHELL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1283. Viimeisen 24 tunnin aikana SHELL on vaihdellut alimmillaan $ 0.1273 ja korkeimmillaan $ 0.1346 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.725643854765775, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.10827828287204228.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHELL on muuttunut +0.23% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja -7.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MyShell Token (SHELL) -rahakkeen markkinatiedot

No.657

$ 38.36M
$ 38.36M$ 38.36M

$ 892.82K
$ 892.82K$ 892.82K

$ 128.30M
$ 128.30M$ 128.30M

299.00M
299.00M 299.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.89%

BSC

MyShell Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 892.82K. SHELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 299.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 128.30M.

MyShell Token (SHELL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MyShell Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000192+0.15%
30 päivää$ -0.0449-25.93%
60 päivää$ +0.0057+4.64%
90 päivää$ -0.0954-42.65%
MyShell Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SHELL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000192 (+0.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

MyShell Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0449 (-25.93%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

MyShell Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SHELL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0057 (+4.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

MyShell Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0954 (-42.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MyShell Token (SHELL)?

Tarkista MyShell Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on MyShell Token (SHELL)

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

MyShell Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MyShell Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SHELL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue MyShell Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MyShell Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

MyShell Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MyShell Token (SHELL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MyShell Token (SHELL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MyShell Token-rahakkeelle.

Tarkista MyShell Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

MyShell Token (SHELL) -rahakkeen tokenomiikka

MyShell Token (SHELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHELL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

MyShell Token (SHELL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa MyShell Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MyShell Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SHELL paikallisiin valuuttoihin

MyShell Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton MyShell Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen MyShell Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MyShell Token”

Paljonko MyShell Token (SHELL) on arvoltaan tänään?
SHELL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1283 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHELL-USD-parin nykyinen hinta?
SHELL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1283. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MyShell Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHELL markkina-arvo on $ 38.36M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 299.00M USD.
Mikä oli SHELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHELL saavutti ATH-hinnaksi 0.725643854765775 USD.
Mikä oli SHELL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHELL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.10827828287204228 USD.
Mikä on SHELL-rahakkeen treidausvolyymi?
SHELL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 892.82K USD.
Nouseeko SHELL tänä vuonna korkeammalle?
SHELL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHELL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:54:25 (UTC+8)

Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

