SafePal (SFP) -rahakkeen tiedot "Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in." Virallinen verkkosivusto: https://www.safepal.com Valkoinen paperi: https://www.safepal.com/pub/SFP_Whitepaper.pdf?a=5 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb Osta SFP-rahaketta nyt!

SafePal (SFP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SafePal (SFP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 231.65M $ 231.65M $ 231.65M Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 231.65M $ 231.65M $ 231.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.487 $ 4.487 $ 4.487 Kaikkien aikojen alin: $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 Nykyinen hinta: $ 0.4633 $ 0.4633 $ 0.4633 Lue lisää SafePal (SFP) -rahakkeen hinnasta

SafePal (SFP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SafePal (SFP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SFP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SFP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SFP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SFP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SafePal (SFP) -rahakkeen hintahistoria SFP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SFP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SFP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SFP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SFP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SFP-rahakkeen hintaennuste nyt!

