SafePal (SFP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4571. Viimeisen 24 tunnin aikana SFP on vaihdellut alimmillaan $ 0.4559 ja korkeimmillaan $ 0.4806 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SFP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.38887661, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.26738803809584405.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SFP on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, -0.69% 24 tunnin aikana ja -6.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SafePal (SFP) -rahakkeen markkinatiedot
No.186
$ 228.55M
$ 228.55M$ 228.55M
$ 104.93K
$ 104.93K$ 104.93K
$ 228.55M
$ 228.55M$ 228.55M
500.00M
500.00M 500.00M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
100.00%
2021-02-08 00:00:00
BSC
SafePal-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 228.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 104.93K. SFP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 228.55M.
SafePal (SFP) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SafePal-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.003176
-0.69%
30 päivää
$ -0.0665
-12.71%
60 päivää
$ +0.0117
+2.62%
90 päivää
$ -0.0919
-16.74%
SafePal-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SFP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.003176 (-0.69%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
SafePal 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0665 (-12.71%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
SafePal-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SFP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0117 (+2.62%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
SafePal-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0919 (-16.74%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SafePal (SFP)?
"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets.
Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."
SafePal on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SafePal-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SFP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue SafePal-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SafePal-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
SafePal-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon SafePal (SFP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SafePal (SFP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SafePal-rahakkeelle.
SafePal (SFP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SFP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
SafePal (SFP) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa SafePal:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SafePal MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.