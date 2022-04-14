Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Scotty Beam (SCOTTY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen tiedot Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage. Virallinen verkkosivusto: https://scottybeam.io/ Valkoinen paperi: https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/ Osta SCOTTY-rahaketta nyt!

Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 166.16K $ 166.16K $ 166.16K Kokonaistarjonta: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 460.67M $ 460.67M $ 460.67M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 270.53K $ 270.53K $ 270.53K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2485 $ 0.2485 $ 0.2485 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 Nykyinen hinta: $ 0.0003607 $ 0.0003607 $ 0.0003607 Lue lisää Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen hinnasta

Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SCOTTY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SCOTTY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SCOTTY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SCOTTY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SCOTTY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SCOTTY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SCOTTY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen hintahistoria SCOTTY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SCOTTY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SCOTTY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SCOTTY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SCOTTY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SCOTTY-rahakkeen hintaennuste nyt!

