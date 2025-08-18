Mikä on Scotty Beam (SCOTTY)

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

Scotty Beam on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Scotty Beam-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista SCOTTY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Scotty Beam-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Scotty Beam-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Scotty Beam-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Scotty Beam (SCOTTY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Scotty Beam (SCOTTY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Scotty Beam-rahakkeelle.

Tarkista Scotty Beam-rahakkeen hintaennuste nyt!

Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen tokenomiikka

Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCOTTY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Scotty Beam (SCOTTY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Scotty Beam:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Scotty Beam MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SCOTTY paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Scotty Beam-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Scotty Beam toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Scotty Beam” Paljonko Scotty Beam (SCOTTY) on arvoltaan tänään? SCOTTY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0003606 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on SCOTTY-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0003606 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo SCOTTY -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Scotty Beam-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen SCOTTY markkina-arvo on $ 166.12K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on SCOTTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? SCOTTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 460.67M USD . Mikä oli SCOTTY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? SCOTTY saavutti ATH-hinnaksi 0.34423416426928055 USD . Mikä oli SCOTTY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? SCOTTY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000265989418436096 USD . Mikä on SCOTTY-rahakkeen treidausvolyymi? SCOTTY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.71K USD . Nouseeko SCOTTY tänä vuonna korkeammalle? SCOTTY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SCOTTY-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.