Scotty Beam-logo

Scotty Beam – hinta (SCOTTY)

1SCOTTY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0003606
$0.0003606
-0.05%1D
USD
Reaaliaikainen Scotty Beam (SCOTTY) -hintakaavio
Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.05%

-0.05%

-0.53%

-0.53%

Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003606. Viimeisen 24 tunnin aikana SCOTTY on vaihdellut alimmillaan $ 0.0003592 ja korkeimmillaan $ 0.0003623 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCOTTY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.34423416426928055, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000265989418436096.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SCOTTY on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, -0.05% 24 tunnin aikana ja -0.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen markkinatiedot

No.2750

61.42%

BSC

Scotty Beam-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 166.12K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.71K. SCOTTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 460.67M ja sen kokonaistarjonta on 750000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 270.45K.

Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Scotty Beam-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000018-0.05%
30 päivää$ -0.0000131-3.51%
60 päivää$ +0.000086+31.31%
90 päivää$ -0.0001184-24.72%
Scotty Beam-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SCOTTY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000018 (-0.05%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Scotty Beam 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000131 (-3.51%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Scotty Beam-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SCOTTY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000086 (+31.31%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Scotty Beam-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001184 (-24.72%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Scotty Beam (SCOTTY)?

Tarkista Scotty Beam-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Scotty Beam (SCOTTY)

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

Scotty Beam on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Scotty Beam-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SCOTTY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Scotty Beam-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Scotty Beam-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Scotty Beam-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Scotty Beam (SCOTTY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Scotty Beam (SCOTTY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Scotty Beam-rahakkeelle.

Tarkista Scotty Beam-rahakkeen hintaennuste nyt!

Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen tokenomiikka

Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCOTTY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Scotty Beam (SCOTTY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Scotty Beam:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Scotty Beam MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SCOTTY paikallisiin valuuttoihin

1 Scotty Beam(SCOTTY) - VND
1 Scotty Beam(SCOTTY) - AUD
1 Scotty Beam(SCOTTY) - GBP
1 Scotty Beam(SCOTTY) - EUR
1 Scotty Beam(SCOTTY) - USD
1 Scotty Beam(SCOTTY) - MYR
1 Scotty Beam(SCOTTY) - TRY
1 Scotty Beam(SCOTTY) - JPY
1 Scotty Beam(SCOTTY) - ARS
1 Scotty Beam(SCOTTY) - RUB
1 Scotty Beam(SCOTTY) - INR
1 Scotty Beam(SCOTTY) - IDR
1 Scotty Beam(SCOTTY) - KRW
1 Scotty Beam(SCOTTY) - PHP
1 Scotty Beam(SCOTTY) - EGP
1 Scotty Beam(SCOTTY) - BRL
1 Scotty Beam(SCOTTY) - CAD
1 Scotty Beam(SCOTTY) - BDT
1 Scotty Beam(SCOTTY) - NGN
1 Scotty Beam(SCOTTY) - COP
1 Scotty Beam(SCOTTY) - ZAR
1 Scotty Beam(SCOTTY) - UAH
1 Scotty Beam(SCOTTY) - VES
1 Scotty Beam(SCOTTY) - CLP
1 Scotty Beam(SCOTTY) - PKR
1 Scotty Beam(SCOTTY) - KZT
1 Scotty Beam(SCOTTY) - THB
1 Scotty Beam(SCOTTY) - TWD
1 Scotty Beam(SCOTTY) - AED
1 Scotty Beam(SCOTTY) - CHF
1 Scotty Beam(SCOTTY) - HKD
1 Scotty Beam(SCOTTY) - AMD
1 Scotty Beam(SCOTTY) - MAD
1 Scotty Beam(SCOTTY) - MXN
1 Scotty Beam(SCOTTY) - SAR
1 Scotty Beam(SCOTTY) - PLN
1 Scotty Beam(SCOTTY) - RON
1 Scotty Beam(SCOTTY) - SEK
1 Scotty Beam(SCOTTY) - BGN
1 Scotty Beam(SCOTTY) - HUF
1 Scotty Beam(SCOTTY) - CZK
1 Scotty Beam(SCOTTY) - KWD
1 Scotty Beam(SCOTTY) - ILS
1 Scotty Beam(SCOTTY) - AOA
1 Scotty Beam(SCOTTY) - BHD
1 Scotty Beam(SCOTTY) - BMD
1 Scotty Beam(SCOTTY) - DKK
1 Scotty Beam(SCOTTY) - HNL
1 Scotty Beam(SCOTTY) - MUR
1 Scotty Beam(SCOTTY) - NAD
1 Scotty Beam(SCOTTY) - NOK
1 Scotty Beam(SCOTTY) - NZD
1 Scotty Beam(SCOTTY) - PAB
1 Scotty Beam(SCOTTY) - PGK
1 Scotty Beam(SCOTTY) - QAR
1 Scotty Beam(SCOTTY) - RSD
Scotty Beam-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Scotty Beam toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Scotty Beam-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Scotty Beam”

Paljonko Scotty Beam (SCOTTY) on arvoltaan tänään?
SCOTTY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0003606 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SCOTTY-USD-parin nykyinen hinta?
SCOTTY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0003606. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Scotty Beam-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SCOTTY markkina-arvo on $ 166.12K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SCOTTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SCOTTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 460.67M USD.
Mikä oli SCOTTY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SCOTTY saavutti ATH-hinnaksi 0.34423416426928055 USD.
Mikä oli SCOTTY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SCOTTY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000265989418436096 USD.
Mikä on SCOTTY-rahakkeen treidausvolyymi?
SCOTTY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.71K USD.
Nouseeko SCOTTY tänä vuonna korkeammalle?
SCOTTY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SCOTTY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Scotty Beam (SCOTTY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$0.0003606
$0.0003606
