Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

SijoitusNo.2847

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta460,665,809

Enimmäistarjonta750,000,000

Kokonaistarjonta750,000,000

Kierrossa oleva määrä0.6142%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.34423416426928055,2021-11-15

Alin hinta0.000265989418436096,2025-06-06

Julkinen lohkoketjuBSC

