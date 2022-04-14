SaucerSwap (SAUCE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SaucerSwap (SAUCE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SaucerSwap (SAUCE) -rahakkeen tiedot SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more. Virallinen verkkosivusto: https://www.saucerswap.finance/ Valkoinen paperi: https://www.saucerswap.finance/whitepaper.pdf Block Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.731861

SaucerSwap (SAUCE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SaucerSwap (SAUCE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 44.58M $ 44.58M $ 44.58M Kokonaistarjonta: $ 846.77M $ 846.77M $ 846.77M Kierrossa oleva tarjonta: $ 846.57M $ 846.57M $ 846.57M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 52.66M $ 52.66M $ 52.66M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.251 $ 0.251 $ 0.251 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 Nykyinen hinta: $ 0.05266 $ 0.05266 $ 0.05266 Lue lisää SaucerSwap (SAUCE) -rahakkeen hinnasta

SaucerSwap (SAUCE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SaucerSwap (SAUCE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SAUCE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SAUCE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SAUCE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SAUCE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SAUCE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SaucerSwap (SAUCE) -rahakkeen salkkuusi?

SaucerSwap (SAUCE) -rahakkeen hintahistoria SAUCE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SAUCE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SAUCE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SAUCE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SAUCE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SAUCE-rahakkeen hintaennuste nyt!

