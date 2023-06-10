SAUCE

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

NimiSAUCE

SijoitusNo.652

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.01%

Kierrossa oleva tarjonta850,982,370.688898

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta851,182,332.42575

Kierrossa oleva määrä0.8509%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.2324091642499139,2024-02-29

Alin hinta0.00997402053641286,2023-06-10

Julkinen lohkoketjuHBAR

Sektori

Sosiaalinen media

