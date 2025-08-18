Sharpe AI (SAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01534. Viimeisen 24 tunnin aikana SAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.01475 ja korkeimmillaan $ 0.01758 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.11547761410975245, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005510456677960299.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SAI on muuttunut -0.33% viimeisen tunnin aikana, -0.51% 24 tunnin aikana ja -16.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Sharpe AI (SAI) -rahakkeen markkinatiedot
No.1858
$ 1.72M
$ 185.85K
$ 15.34M
111.82M
1,000,000,000
1,000,000,000
11.18%
ETH
Sharpe AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 185.85K. SAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 111.82M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.34M.
Sharpe AI (SAI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sharpe AI-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000786
-0.51%
30 päivää
$ -0.01036
-40.32%
60 päivää
$ +0.00243
+18.82%
90 päivää
$ -0.00527
-25.58%
Sharpe AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000786 (-0.51%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Sharpe AI 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01036 (-40.32%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Sharpe AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00243 (+18.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Sharpe AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00527 (-25.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.
Sharpe AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sharpe AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Sharpe AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sharpe AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Sharpe AI-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Sharpe AI (SAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sharpe AI (SAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sharpe AI-rahakkeelle.
Sharpe AI (SAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Sharpe AI (SAI) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Sharpe AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sharpe AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.