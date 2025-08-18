Lisätietoja SAI-rahakkeesta

SAI-rahakkeen hintatiedot

SAI-rahakkeen valkoinen paperi

SAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SAI-rahakkeen tokenomiikka

SAI-rahakkeen hintaennuste

SAI-rahakkeen historia

SAI-osto-opas

SAI/fiat-valuuttamuunnin

SAI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Sharpe AI-logo

Sharpe AI – hinta (SAI)

1SAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01534
$0.01534$0.01534
-0.51%1D
USD
Reaaliaikainen Sharpe AI (SAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:50:20 (UTC+8)

Sharpe AI (SAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01475
$ 0.01475$ 0.01475
24 h:n matalin
$ 0.01758
$ 0.01758$ 0.01758
24 h:n korkein

$ 0.01475
$ 0.01475$ 0.01475

$ 0.01758
$ 0.01758$ 0.01758

$ 0.11547761410975245
$ 0.11547761410975245$ 0.11547761410975245

$ 0.005510456677960299
$ 0.005510456677960299$ 0.005510456677960299

-0.33%

-0.51%

-16.50%

-16.50%

Sharpe AI (SAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01534. Viimeisen 24 tunnin aikana SAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.01475 ja korkeimmillaan $ 0.01758 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.11547761410975245, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005510456677960299.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SAI on muuttunut -0.33% viimeisen tunnin aikana, -0.51% 24 tunnin aikana ja -16.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sharpe AI (SAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1858

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

$ 185.85K
$ 185.85K$ 185.85K

$ 15.34M
$ 15.34M$ 15.34M

111.82M
111.82M 111.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

11.18%

ETH

Sharpe AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 185.85K. SAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 111.82M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.34M.

Sharpe AI (SAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sharpe AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000786-0.51%
30 päivää$ -0.01036-40.32%
60 päivää$ +0.00243+18.82%
90 päivää$ -0.00527-25.58%
Sharpe AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000786 (-0.51%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Sharpe AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01036 (-40.32%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Sharpe AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00243 (+18.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Sharpe AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00527 (-25.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sharpe AI (SAI)?

Tarkista Sharpe AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Sharpe AI (SAI)

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Sharpe AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sharpe AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Sharpe AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sharpe AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Sharpe AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sharpe AI (SAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sharpe AI (SAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sharpe AI-rahakkeelle.

Tarkista Sharpe AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Sharpe AI (SAI) -rahakkeen tokenomiikka

Sharpe AI (SAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sharpe AI (SAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Sharpe AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sharpe AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SAI paikallisiin valuuttoihin

1 Sharpe AI(SAI) - VND
403.6721
1 Sharpe AI(SAI) - AUD
A$0.023777
1 Sharpe AI(SAI) - GBP
0.0113516
1 Sharpe AI(SAI) - EUR
0.0131924
1 Sharpe AI(SAI) - USD
$0.01534
1 Sharpe AI(SAI) - MYR
RM0.0647348
1 Sharpe AI(SAI) - TRY
0.6277128
1 Sharpe AI(SAI) - JPY
¥2.27032
1 Sharpe AI(SAI) - ARS
ARS$20.1311422
1 Sharpe AI(SAI) - RUB
1.2359438
1 Sharpe AI(SAI) - INR
1.3394888
1 Sharpe AI(SAI) - IDR
Rp251.4753696
1 Sharpe AI(SAI) - KRW
21.4845904
1 Sharpe AI(SAI) - PHP
0.8769878
1 Sharpe AI(SAI) - EGP
￡E.0.7438366
1 Sharpe AI(SAI) - BRL
R$0.0839098
1 Sharpe AI(SAI) - CAD
C$0.0211692
1 Sharpe AI(SAI) - BDT
1.8656508
1 Sharpe AI(SAI) - NGN
23.5636206
1 Sharpe AI(SAI) - COP
$61.854715
1 Sharpe AI(SAI) - ZAR
R.0.2719782
1 Sharpe AI(SAI) - UAH
0.6317012
1 Sharpe AI(SAI) - VES
Bs2.10158
1 Sharpe AI(SAI) - CLP
$14.8798
1 Sharpe AI(SAI) - PKR
Rs4.3246528
1 Sharpe AI(SAI) - KZT
8.2427956
1 Sharpe AI(SAI) - THB
฿0.5010044
1 Sharpe AI(SAI) - TWD
NT$0.4677166
1 Sharpe AI(SAI) - AED
د.إ0.0562978
1 Sharpe AI(SAI) - CHF
Fr0.012272
1 Sharpe AI(SAI) - HKD
HK$0.1198054
1 Sharpe AI(SAI) - AMD
֏5.870618
1 Sharpe AI(SAI) - MAD
.د.م0.1382134
1 Sharpe AI(SAI) - MXN
$0.287625
1 Sharpe AI(SAI) - SAR
ريال0.057525
1 Sharpe AI(SAI) - PLN
0.0561444
1 Sharpe AI(SAI) - RON
лв0.066729
1 Sharpe AI(SAI) - SEK
kr0.1475708
1 Sharpe AI(SAI) - BGN
лв0.0257712
1 Sharpe AI(SAI) - HUF
Ft5.2337012
1 Sharpe AI(SAI) - CZK
0.324441
1 Sharpe AI(SAI) - KWD
د.ك0.0046787
1 Sharpe AI(SAI) - ILS
0.0523094
1 Sharpe AI(SAI) - AOA
Kz14.0604906
1 Sharpe AI(SAI) - BHD
.د.ب0.00578318
1 Sharpe AI(SAI) - BMD
$0.01534
1 Sharpe AI(SAI) - DKK
kr0.0984828
1 Sharpe AI(SAI) - HNL
L0.4032886
1 Sharpe AI(SAI) - MUR
0.7014982
1 Sharpe AI(SAI) - NAD
$0.2710578
1 Sharpe AI(SAI) - NOK
kr0.1561612
1 Sharpe AI(SAI) - NZD
$0.0262314
1 Sharpe AI(SAI) - PAB
B/.0.01534
1 Sharpe AI(SAI) - PGK
K0.0635076
1 Sharpe AI(SAI) - QAR
ر.ق0.0558376
1 Sharpe AI(SAI) - RSD
дин.1.5473458

Sharpe AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Sharpe AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Sharpe AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sharpe AI”

Paljonko Sharpe AI (SAI) on arvoltaan tänään?
SAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01534 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SAI-USD-parin nykyinen hinta?
SAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01534. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sharpe AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SAI markkina-arvo on $ 1.72M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 111.82M USD.
Mikä oli SAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SAI saavutti ATH-hinnaksi 0.11547761410975245 USD.
Mikä oli SAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005510456677960299 USD.
Mikä on SAI-rahakkeen treidausvolyymi?
SAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 185.85K USD.
Nouseeko SAI tänä vuonna korkeammalle?
SAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:50:20 (UTC+8)

Sharpe AI (SAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SAI-USD-laskin

Summa

SAI
SAI
USD
USD

1 SAI = 0.01534 USD

Treidaa SAI-rahaketta

SAIUSDT
$0.01534
$0.01534$0.01534
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu