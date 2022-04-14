Sharpe AI (SAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sharpe AI (SAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sharpe AI (SAI) -rahakkeen tiedot Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app. Virallinen verkkosivusto: http://sharpe.ai Valkoinen paperi: https://github.com/Sharpelabs/Whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6 Osta SAI-rahaketta nyt!

Sharpe AI (SAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sharpe AI (SAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 111.82M $ 111.82M $ 111.82M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.95M $ 14.95M $ 14.95M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 Nykyinen hinta: $ 0.01495 $ 0.01495 $ 0.01495 Lue lisää Sharpe AI (SAI) -rahakkeen hinnasta

Sharpe AI (SAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sharpe AI (SAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sharpe AI (SAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sharpe AI (SAI) -rahakkeen hintahistoria SAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

