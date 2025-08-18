Lisätietoja SAFE-rahakkeesta

Safe Token-logo

Safe Token – hinta (SAFE)

1SAFE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.4121
$0.4121$0.4121
+0.12%1D
USD
Reaaliaikainen Safe Token (SAFE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:22:35 (UTC+8)

Safe Token (SAFE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.4081
$ 0.4081$ 0.4081
24 h:n matalin
$ 0.4288
$ 0.4288$ 0.4288
24 h:n korkein

$ 0.4081
$ 0.4081$ 0.4081

$ 0.4288
$ 0.4288$ 0.4288

$ 3.7927473956184823
$ 3.7927473956184823$ 3.7927473956184823

$ 0.3478254740805914
$ 0.3478254740805914$ 0.3478254740805914

-0.34%

+0.12%

-4.44%

-4.44%

Safe Token (SAFE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4117. Viimeisen 24 tunnin aikana SAFE on vaihdellut alimmillaan $ 0.4081 ja korkeimmillaan $ 0.4288 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAFE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.7927473956184823, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.3478254740805914.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SAFE on muuttunut -0.34% viimeisen tunnin aikana, +0.12% 24 tunnin aikana ja -4.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Safe Token (SAFE) -rahakkeen markkinatiedot

No.175

$ 255.42M
$ 255.42M$ 255.42M

$ 272.92K
$ 272.92K$ 272.92K

$ 411.70M
$ 411.70M$ 411.70M

620.41M
620.41M 620.41M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

62.04%

0.01%

ETH

Safe Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 255.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 272.92K. SAFE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 620.41M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 411.70M.

Safe Token (SAFE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Safe Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000494+0.12%
30 päivää$ -0.114-21.69%
60 päivää$ +0.0568+16.00%
90 päivää$ -0.1336-24.51%
Safe Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SAFE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000494 (+0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Safe Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.114 (-21.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Safe Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SAFE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0568 (+16.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Safe Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1336 (-24.51%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Safe Token (SAFE)?

Tarkista Safe Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Safe Token (SAFE)

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Safe Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Safe Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SAFE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Safe Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Safe Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Safe Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Safe Token (SAFE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Safe Token (SAFE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Safe Token-rahakkeelle.

Tarkista Safe Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Safe Token (SAFE) -rahakkeen tokenomiikka

Safe Token (SAFE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SAFE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Safe Token (SAFE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Safe Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Safe Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SAFE paikallisiin valuuttoihin

1 Safe Token(SAFE) - VND
10,833.8855
1 Safe Token(SAFE) - AUD
A$0.638135
1 Safe Token(SAFE) - GBP
0.304658
1 Safe Token(SAFE) - EUR
0.354062
1 Safe Token(SAFE) - USD
$0.4117
1 Safe Token(SAFE) - MYR
RM1.737374
1 Safe Token(SAFE) - TRY
16.850881
1 Safe Token(SAFE) - JPY
¥60.9316
1 Safe Token(SAFE) - ARS
ARS$540.998502
1 Safe Token(SAFE) - RUB
33.170669
1 Safe Token(SAFE) - INR
35.929059
1 Safe Token(SAFE) - IDR
Rp6,749.179248
1 Safe Token(SAFE) - KRW
576.610552
1 Safe Token(SAFE) - PHP
23.536889
1 Safe Token(SAFE) - EGP
￡E.19.959216
1 Safe Token(SAFE) - BRL
R$2.251999
1 Safe Token(SAFE) - CAD
C$0.568146
1 Safe Token(SAFE) - BDT
50.070954
1 Safe Token(SAFE) - NGN
632.408253
1 Safe Token(SAFE) - COP
$1,660.077325
1 Safe Token(SAFE) - ZAR
R.7.295324
1 Safe Token(SAFE) - UAH
16.953806
1 Safe Token(SAFE) - VES
Bs56.4029
1 Safe Token(SAFE) - CLP
$399.349
1 Safe Token(SAFE) - PKR
Rs116.066464
1 Safe Token(SAFE) - KZT
221.222878
1 Safe Token(SAFE) - THB
฿13.446122
1 Safe Token(SAFE) - TWD
NT$12.55685
1 Safe Token(SAFE) - AED
د.إ1.510939
1 Safe Token(SAFE) - CHF
Fr0.32936
1 Safe Token(SAFE) - HKD
HK$3.215377
1 Safe Token(SAFE) - AMD
֏157.55759
1 Safe Token(SAFE) - MAD
.د.م3.709417
1 Safe Token(SAFE) - MXN
$7.723492
1 Safe Token(SAFE) - SAR
ريال1.543875
1 Safe Token(SAFE) - PLN
1.506822
1 Safe Token(SAFE) - RON
лв1.790895
1 Safe Token(SAFE) - SEK
kr3.960554
1 Safe Token(SAFE) - BGN
лв0.691656
1 Safe Token(SAFE) - HUF
Ft140.558497
1 Safe Token(SAFE) - CZK
8.711572
1 Safe Token(SAFE) - KWD
د.ك0.1255685
1 Safe Token(SAFE) - ILS
1.403897
1 Safe Token(SAFE) - AOA
Kz377.360103
1 Safe Token(SAFE) - BHD
.د.ب0.1552109
1 Safe Token(SAFE) - BMD
$0.4117
1 Safe Token(SAFE) - DKK
kr2.647231
1 Safe Token(SAFE) - HNL
L10.823593
1 Safe Token(SAFE) - MUR
18.827041
1 Safe Token(SAFE) - NAD
$7.274739
1 Safe Token(SAFE) - NOK
kr4.191106
1 Safe Token(SAFE) - NZD
$0.704007
1 Safe Token(SAFE) - PAB
B/.0.4117
1 Safe Token(SAFE) - PGK
K1.704438
1 Safe Token(SAFE) - QAR
ر.ق1.498588
1 Safe Token(SAFE) - RSD
дин.41.536413

Safe Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Safe Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Safe Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Safe Token”

Paljonko Safe Token (SAFE) on arvoltaan tänään?
SAFE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4117 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SAFE-USD-parin nykyinen hinta?
SAFE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.4117. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Safe Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SAFE markkina-arvo on $ 255.42M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SAFE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SAFE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 620.41M USD.
Mikä oli SAFE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SAFE saavutti ATH-hinnaksi 3.7927473956184823 USD.
Mikä oli SAFE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SAFE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.3478254740805914 USD.
Mikä on SAFE-rahakkeen treidausvolyymi?
SAFE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 272.92K USD.
Nouseeko SAFE tänä vuonna korkeammalle?
SAFE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SAFE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:22:35 (UTC+8)

Safe Token (SAFE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

