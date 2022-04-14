Safe Token (SAFE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Safe Token (SAFE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Safe Token (SAFE) -rahakkeen tiedot Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more. Virallinen verkkosivusto: https://safe.global/ Valkoinen paperi: https://docs.gnosis-safe.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe Osta SAFE-rahaketta nyt!

Safe Token (SAFE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Safe Token (SAFE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 270.62M $ 270.62M $ 270.62M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 620.41M $ 620.41M $ 620.41M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 436.20M $ 436.20M $ 436.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.57 $ 3.57 $ 3.57 Kaikkien aikojen alin: $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 Nykyinen hinta: $ 0.4362 $ 0.4362 $ 0.4362 Lue lisää Safe Token (SAFE) -rahakkeen hinnasta

Safe Token (SAFE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Safe Token (SAFE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SAFE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SAFE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SAFE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SAFE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SAFE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Safe Token (SAFE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SAFE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SAFE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Safe Token (SAFE) -rahakkeen hintahistoria SAFE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SAFE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SAFE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SAFE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SAFE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SAFE-rahakkeen hintaennuste nyt!

