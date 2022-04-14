RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu RWA Inc. (RWAINC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen tiedot RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025. Virallinen verkkosivusto: https://rwa.inc/ Valkoinen paperi: https://www.rwa.inc/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a Osta RWAINC-rahaketta nyt!

RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Kokonaistarjonta: $ 993.10M $ 993.10M $ 993.10M Kierrossa oleva tarjonta: $ 438.52M $ 438.52M $ 438.52M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.86M $ 9.86M $ 9.86M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1438 $ 0.1438 $ 0.1438 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 Nykyinen hinta: $ 0.00986 $ 0.00986 $ 0.00986 Lue lisää RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen hinnasta

RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RWAINC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RWAINC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RWAINC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RWAINC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RWAINC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RWAINC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RWAINC-rahakkeita MEXCistä nyt!

RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen hintahistoria RWAINC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RWAINC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RWAINC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RWAINC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RWAINC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RWAINC-rahakkeen hintaennuste nyt!

