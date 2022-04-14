RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen tokenomiikka
RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen tiedot
RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.
RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RWAINC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RWAINC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RWAINC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RWAINC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
RWAINC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
Haluatko tietää, minne RWAINC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RWAINC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
