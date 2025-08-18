Lisätietoja RWAINC-rahakkeesta

RWA Inc.-logo

RWA Inc. – hinta (RWAINC)

1RWAINC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00918
$0.00918$0.00918
-1.60%1D
USD
Reaaliaikainen RWA Inc. (RWAINC) -hintakaavio
2025-08-22 01:48:52 (UTC+8)

RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00914
$ 0.00914$ 0.00914
24 h:n matalin
$ 0.00976
$ 0.00976$ 0.00976
24 h:n korkein

$ 0.00914
$ 0.00914$ 0.00914

$ 0.00976
$ 0.00976$ 0.00976

$ 0.14355853970647262
$ 0.14355853970647262$ 0.14355853970647262

$ 0.005359634359067181
$ 0.005359634359067181$ 0.005359634359067181

-1.30%

-1.60%

-21.14%

-21.14%

RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00918. Viimeisen 24 tunnin aikana RWAINC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00914 ja korkeimmillaan $ 0.00976 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RWAINC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.14355853970647262, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005359634359067181.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RWAINC on muuttunut -1.30% viimeisen tunnin aikana, -1.60% 24 tunnin aikana ja -21.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen markkinatiedot

No.1500

$ 4.02M
$ 4.02M$ 4.02M

$ 29.40K
$ 29.40K$ 29.40K

$ 9.18M
$ 9.18M$ 9.18M

437.61M
437.61M 437.61M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

993,027,263.71
993,027,263.71 993,027,263.71

43.76%

BASE

RWA Inc.-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.02M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 29.40K. RWAINC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 437.61M ja sen kokonaistarjonta on 993027263.71. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.18M.

RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän RWA Inc.-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001493-1.60%
30 päivää$ -0.00196-17.60%
60 päivää$ +0.00378+70.00%
90 päivää$ -0.00429-31.85%
RWA Inc.-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RWAINC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001493 (-1.60%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

RWA Inc. 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00196 (-17.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

RWA Inc.-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RWAINC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00378 (+70.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

RWA Inc.-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00429 (-31.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle RWA Inc. (RWAINC)?

Tarkista RWA Inc.-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on RWA Inc. (RWAINC)

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

RWA Inc. on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja RWA Inc.-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RWAINC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue RWA Inc.-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään RWA Inc.-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

RWA Inc.-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon RWA Inc. (RWAINC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RWA Inc. (RWAINC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RWA Inc.-rahakkeelle.

Tarkista RWA Inc.-rahakkeen hintaennuste nyt!

RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen tokenomiikka

RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RWAINC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

RWA Inc. (RWAINC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa RWA Inc.:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa RWA Inc. MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RWAINC paikallisiin valuuttoihin

1 RWA Inc.(RWAINC) - VND
241.5717
1 RWA Inc.(RWAINC) - AUD
A$0.014229
1 RWA Inc.(RWAINC) - GBP
0.0067932
1 RWA Inc.(RWAINC) - EUR
0.0078948
1 RWA Inc.(RWAINC) - USD
$0.00918
1 RWA Inc.(RWAINC) - MYR
RM0.0387396
1 RWA Inc.(RWAINC) - TRY
0.3756456
1 RWA Inc.(RWAINC) - JPY
¥1.35864
1 RWA Inc.(RWAINC) - ARS
ARS$12.0471894
1 RWA Inc.(RWAINC) - RUB
0.7396326
1 RWA Inc.(RWAINC) - INR
0.8015976
1 RWA Inc.(RWAINC) - IDR
Rp150.4917792
1 RWA Inc.(RWAINC) - KRW
12.8571408
1 RWA Inc.(RWAINC) - PHP
0.5248206
1 RWA Inc.(RWAINC) - EGP
￡E.0.4451382
1 RWA Inc.(RWAINC) - BRL
R$0.0502146
1 RWA Inc.(RWAINC) - CAD
C$0.0126684
1 RWA Inc.(RWAINC) - BDT
1.1164716
1 RWA Inc.(RWAINC) - NGN
14.1013062
1 RWA Inc.(RWAINC) - COP
$37.016055
1 RWA Inc.(RWAINC) - ZAR
R.0.1627614
1 RWA Inc.(RWAINC) - UAH
0.3780324
1 RWA Inc.(RWAINC) - VES
Bs1.25766
1 RWA Inc.(RWAINC) - CLP
$8.9046
1 RWA Inc.(RWAINC) - PKR
Rs2.5880256
1 RWA Inc.(RWAINC) - KZT
4.9327812
1 RWA Inc.(RWAINC) - THB
฿0.2998188
1 RWA Inc.(RWAINC) - TWD
NT$0.2798982
1 RWA Inc.(RWAINC) - AED
د.إ0.0336906
1 RWA Inc.(RWAINC) - CHF
Fr0.007344
1 RWA Inc.(RWAINC) - HKD
HK$0.0716958
1 RWA Inc.(RWAINC) - AMD
֏3.513186
1 RWA Inc.(RWAINC) - MAD
.د.م0.0827118
1 RWA Inc.(RWAINC) - MXN
$0.172125
1 RWA Inc.(RWAINC) - SAR
ريال0.034425
1 RWA Inc.(RWAINC) - PLN
0.0335988
1 RWA Inc.(RWAINC) - RON
лв0.039933
1 RWA Inc.(RWAINC) - SEK
kr0.0883116
1 RWA Inc.(RWAINC) - BGN
лв0.0154224
1 RWA Inc.(RWAINC) - HUF
Ft3.1320324
1 RWA Inc.(RWAINC) - CZK
0.194157
1 RWA Inc.(RWAINC) - KWD
د.ك0.0027999
1 RWA Inc.(RWAINC) - ILS
0.0313038
1 RWA Inc.(RWAINC) - AOA
Kz8.4142962
1 RWA Inc.(RWAINC) - BHD
.د.ب0.00346086
1 RWA Inc.(RWAINC) - BMD
$0.00918
1 RWA Inc.(RWAINC) - DKK
kr0.0589356
1 RWA Inc.(RWAINC) - HNL
L0.2413422
1 RWA Inc.(RWAINC) - MUR
0.4198014
1 RWA Inc.(RWAINC) - NAD
$0.1622106
1 RWA Inc.(RWAINC) - NOK
kr0.0934524
1 RWA Inc.(RWAINC) - NZD
$0.0156978
1 RWA Inc.(RWAINC) - PAB
B/.0.00918
1 RWA Inc.(RWAINC) - PGK
K0.0380052
1 RWA Inc.(RWAINC) - QAR
ر.ق0.0334152
1 RWA Inc.(RWAINC) - RSD
дин.0.9259866

RWA Inc.-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton RWA Inc. toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen RWA Inc.-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”RWA Inc.”

Paljonko RWA Inc. (RWAINC) on arvoltaan tänään?
RWAINC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00918 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RWAINC-USD-parin nykyinen hinta?
RWAINC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00918. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on RWA Inc.-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RWAINC markkina-arvo on $ 4.02M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RWAINC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RWAINC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 437.61M USD.
Mikä oli RWAINC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RWAINC saavutti ATH-hinnaksi 0.14355853970647262 USD.
Mikä oli RWAINC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RWAINC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005359634359067181 USD.
Mikä on RWAINC-rahakkeen treidausvolyymi?
RWAINC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 29.40K USD.
Nouseeko RWAINC tänä vuonna korkeammalle?
RWAINC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RWAINC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 01:48:52 (UTC+8)

