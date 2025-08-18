RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00918. Viimeisen 24 tunnin aikana RWAINC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00914 ja korkeimmillaan $ 0.00976 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RWAINC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.14355853970647262, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005359634359067181.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RWAINC on muuttunut -1.30% viimeisen tunnin aikana, -1.60% 24 tunnin aikana ja -21.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen markkinatiedot
$ 4.02M
$ 29.40K
$ 9.18M
437.61M
1,000,000,000
993,027,263.71
43.76%
BASE
RWA Inc.-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.02M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 29.40K. RWAINC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 437.61M ja sen kokonaistarjonta on 993027263.71. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.18M.
RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän RWA Inc.-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0001493
-1.60%
30 päivää
$ -0.00196
-17.60%
60 päivää
$ +0.00378
+70.00%
90 päivää
$ -0.00429
-31.85%
RWA Inc.-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään RWAINC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001493 (-1.60%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
RWA Inc. 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00196 (-17.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
RWA Inc.-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RWAINC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00378 (+70.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
RWA Inc.-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00429 (-31.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle RWA Inc. (RWAINC)?
RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.
RWA Inc.-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon RWA Inc. (RWAINC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RWA Inc. (RWAINC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RWA Inc.-rahakkeelle.
RWA Inc. (RWAINC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RWAINC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
RWA Inc. (RWAINC) -ostamisen perusteet
