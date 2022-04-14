Reef (REEF) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Reef (REEF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Reef (REEF) -rahakkeen tiedot Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations. Virallinen verkkosivusto: https://reef.io/ Valkoinen paperi: https://docs.reef.io/ Block Explorer: https://reefscan.com Osta REEF-rahaketta nyt!

Reef (REEF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Reef (REEF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.65M $ 5.65M $ 5.65M Kokonaistarjonta: $ 21.02B $ 21.02B $ 21.02B Kierrossa oleva tarjonta: $ 21.02B $ 21.02B $ 21.02B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.65M $ 5.65M $ 5.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.007859 $ 0.007859 $ 0.007859 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000173871992725367 $ 0.000173871992725367 $ 0.000173871992725367 Nykyinen hinta: $ 0.0002688 $ 0.0002688 $ 0.0002688 Lue lisää Reef (REEF) -rahakkeen hinnasta

Reef (REEF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Reef (REEF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä REEF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REEF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät REEF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REEF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka REEF-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Reef (REEF) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita REEF-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan REEF-rahakkeita MEXCistä nyt!

Reef (REEF) -rahakkeen hintahistoria REEF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu REEF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

REEF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne REEF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? REEF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso REEF-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!