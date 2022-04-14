Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Redbelly Network (RBNT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen tiedot Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products. Virallinen verkkosivusto: https://www.redbelly.network/ Valkoinen paperi: https://www.redbelly.network/hubfs/The%20Redbelly%20Network%20Whitepaper%201.4.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/2GBVt2ENvbHepuJMWYTPkkfpWUabAhsaXToYw8UphxS3 Osta RBNT-rahaketta nyt!

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 43,66M $ 43,66M $ 43,66M Kokonaistarjonta: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2,06B $ 2,06B $ 2,06B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 211,80M $ 211,80M $ 211,80M Kaikkien aikojen korkein: $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 Kaikkien aikojen alin: $ 0,013127978540170934 $ 0,013127978540170934 $ 0,013127978540170934 Nykyinen hinta: $ 0,02118 $ 0,02118 $ 0,02118 Lue lisää Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen hinnasta

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RBNT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RBNT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RBNT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RBNT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RBNT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RBNT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RBNT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen hintahistoria RBNT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RBNT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RBNT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RBNT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RBNT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RBNT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!