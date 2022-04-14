Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Redbelly Network (RBNT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen tiedot

Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.redbelly.network/
Valkoinen paperi:
https://www.redbelly.network/hubfs/The%20Redbelly%20Network%20Whitepaper%201.4.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/2GBVt2ENvbHepuJMWYTPkkfpWUabAhsaXToYw8UphxS3

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 43,66M
$ 43,66M$ 43,66M
Kokonaistarjonta:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2,06B
$ 2,06B$ 2,06B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 211,80M
$ 211,80M$ 211,80M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0,9
$ 0,9$ 0,9
Kaikkien aikojen alin:
$ 0,013127978540170934
$ 0,013127978540170934$ 0,013127978540170934
Nykyinen hinta:
$ 0,02118
$ 0,02118$ 0,02118

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RBNT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RBNT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RBNT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RBNT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RBNT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RBNT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen hintahistoria

RBNT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

RBNT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne RBNT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RBNT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.