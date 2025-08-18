Mikä on Redbelly Network (RBNT)

Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Redbelly Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Redbelly Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen tokenomiikka

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Redbelly Network” Paljonko Redbelly Network (RBNT) on arvoltaan tänään? RBNT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01953 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on RBNT-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.01953 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo RBNT -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Redbelly Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen RBNT markkina-arvo on $ 39.33M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on RBNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? RBNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.01B USD . Mikä oli RBNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? RBNT saavutti ATH-hinnaksi 0.48118740230883084 USD . Mikä oli RBNT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? RBNT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.013127978540170934 USD . Mikä on RBNT-rahakkeen treidausvolyymi? RBNT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 289.80K USD . Nouseeko RBNT tänä vuonna korkeammalle? RBNT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RBNT-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

