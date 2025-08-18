Lisätietoja RBNT-rahakkeesta

Redbelly Network-logo

Redbelly Network – hinta (RBNT)

1RBNT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01952
$0.01952$0.01952
+0.35%1D
USD
Reaaliaikainen Redbelly Network (RBNT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:43:32 (UTC+8)

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01684
$ 0.01684$ 0.01684
24 h:n matalin
$ 0.02025
$ 0.02025$ 0.02025
24 h:n korkein

$ 0.01684
$ 0.01684$ 0.01684

$ 0.02025
$ 0.02025$ 0.02025

$ 0.48118740230883084
$ 0.48118740230883084$ 0.48118740230883084

$ 0.013127978540170934
$ 0.013127978540170934$ 0.013127978540170934

+0.67%

+0.35%

+8.80%

+8.80%

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01953. Viimeisen 24 tunnin aikana RBNT on vaihdellut alimmillaan $ 0.01684 ja korkeimmillaan $ 0.02025 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RBNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.48118740230883084, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.013127978540170934.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RBNT on muuttunut +0.67% viimeisen tunnin aikana, +0.35% 24 tunnin aikana ja +8.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen markkinatiedot

No.701

$ 39.33M
$ 39.33M$ 39.33M

$ 289.80K
$ 289.80K$ 289.80K

$ 195.30M
$ 195.30M$ 195.30M

2.01B
2.01B 2.01B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

20.13%

REDBELLY

Redbelly Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 39.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 289.80K. RBNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.01B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 195.30M.

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Redbelly Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000681+0.35%
30 päivää$ -0.00918-31.98%
60 päivää$ +0.0043+28.23%
90 päivää$ -0.00802-29.12%
Redbelly Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RBNT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000681 (+0.35%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Redbelly Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00918 (-31.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Redbelly Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RBNT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0043 (+28.23%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Redbelly Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00802 (-29.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Redbelly Network (RBNT)?

Tarkista Redbelly Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Redbelly Network (RBNT)

Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Redbelly Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Redbelly Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RBNT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Redbelly Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Redbelly Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Redbelly Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Redbelly Network (RBNT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Redbelly Network (RBNT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Redbelly Network-rahakkeelle.

Tarkista Redbelly Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen tokenomiikka

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RBNT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Redbelly Network (RBNT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Redbelly Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Redbelly Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RBNT paikallisiin valuuttoihin

1 Redbelly Network(RBNT) - VND
513.93195
1 Redbelly Network(RBNT) - AUD
A$0.0302715
1 Redbelly Network(RBNT) - GBP
0.0144522
1 Redbelly Network(RBNT) - EUR
0.0167958
1 Redbelly Network(RBNT) - USD
$0.01953
1 Redbelly Network(RBNT) - MYR
RM0.0824166
1 Redbelly Network(RBNT) - TRY
0.7991676
1 Redbelly Network(RBNT) - JPY
¥2.89044
1 Redbelly Network(RBNT) - ARS
ARS$25.6298049
1 Redbelly Network(RBNT) - RUB
1.5735321
1 Redbelly Network(RBNT) - INR
1.7053596
1 Redbelly Network(RBNT) - IDR
Rp320.1638832
1 Redbelly Network(RBNT) - KRW
27.3529368
1 Redbelly Network(RBNT) - PHP
1.1165301
1 Redbelly Network(RBNT) - EGP
￡E.0.9470097
1 Redbelly Network(RBNT) - BRL
R$0.1068291
1 Redbelly Network(RBNT) - CAD
C$0.0269514
1 Redbelly Network(RBNT) - BDT
2.3752386
1 Redbelly Network(RBNT) - NGN
29.9998377
1 Redbelly Network(RBNT) - COP
$78.7498425
1 Redbelly Network(RBNT) - ZAR
R.0.3462669
1 Redbelly Network(RBNT) - UAH
0.8042454
1 Redbelly Network(RBNT) - VES
Bs2.67561
1 Redbelly Network(RBNT) - CLP
$18.9441
1 Redbelly Network(RBNT) - PKR
Rs5.5058976
1 Redbelly Network(RBNT) - KZT
10.4942502
1 Redbelly Network(RBNT) - THB
฿0.6378498
1 Redbelly Network(RBNT) - TWD
NT$0.5954697
1 Redbelly Network(RBNT) - AED
د.إ0.0716751
1 Redbelly Network(RBNT) - CHF
Fr0.015624
1 Redbelly Network(RBNT) - HKD
HK$0.1525293
1 Redbelly Network(RBNT) - AMD
֏7.474131
1 Redbelly Network(RBNT) - MAD
.د.م0.1759653
1 Redbelly Network(RBNT) - MXN
$0.3663828
1 Redbelly Network(RBNT) - SAR
ريال0.0732375
1 Redbelly Network(RBNT) - PLN
0.0714798
1 Redbelly Network(RBNT) - RON
лв0.0849555
1 Redbelly Network(RBNT) - SEK
kr0.1878786
1 Redbelly Network(RBNT) - BGN
лв0.0328104
1 Redbelly Network(RBNT) - HUF
Ft6.6653937
1 Redbelly Network(RBNT) - CZK
0.4130595
1 Redbelly Network(RBNT) - KWD
د.ك0.00595665
1 Redbelly Network(RBNT) - ILS
0.0665973
1 Redbelly Network(RBNT) - AOA
Kz17.9010027
1 Redbelly Network(RBNT) - BHD
.د.ب0.00736281
1 Redbelly Network(RBNT) - BMD
$0.01953
1 Redbelly Network(RBNT) - DKK
kr0.1253826
1 Redbelly Network(RBNT) - HNL
L0.5134437
1 Redbelly Network(RBNT) - MUR
0.8931069
1 Redbelly Network(RBNT) - NAD
$0.3450951
1 Redbelly Network(RBNT) - NOK
kr0.1988154
1 Redbelly Network(RBNT) - NZD
$0.0333963
1 Redbelly Network(RBNT) - PAB
B/.0.01953
1 Redbelly Network(RBNT) - PGK
K0.0808542
1 Redbelly Network(RBNT) - QAR
ر.ق0.0710892
1 Redbelly Network(RBNT) - RSD
дин.1.9703817

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Redbelly Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Redbelly Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Redbelly Network”

Paljonko Redbelly Network (RBNT) on arvoltaan tänään?
RBNT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01953 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RBNT-USD-parin nykyinen hinta?
RBNT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01953. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Redbelly Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RBNT markkina-arvo on $ 39.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RBNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RBNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.01B USD.
Mikä oli RBNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RBNT saavutti ATH-hinnaksi 0.48118740230883084 USD.
Mikä oli RBNT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RBNT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.013127978540170934 USD.
Mikä on RBNT-rahakkeen treidausvolyymi?
RBNT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 289.80K USD.
Nouseeko RBNT tänä vuonna korkeammalle?
RBNT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RBNT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:43:32 (UTC+8)

Redbelly Network (RBNT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

