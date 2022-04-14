Raydium (RAY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Raydium (RAY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Raydium (RAY) -rahakkeen tiedot Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools. Virallinen verkkosivusto: https://raydium.io/#/ Valkoinen paperi: https://raydium.io/Raydium-Litepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R Osta RAY-rahaketta nyt!

Raydium (RAY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Raydium (RAY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 968.05M $ 968.05M $ 968.05M Kokonaistarjonta: $ 555.00M $ 555.00M $ 555.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 268.08M $ 268.08M $ 268.08M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Kaikkien aikojen korkein: $ 16.87 $ 16.87 $ 16.87 Kaikkien aikojen alin: $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 Nykyinen hinta: $ 3.611 $ 3.611 $ 3.611 Lue lisää Raydium (RAY) -rahakkeen hinnasta

Raydium (RAY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Raydium (RAY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RAY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RAY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RAY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RAY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RAY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Raydium (RAY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RAY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RAY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Raydium (RAY) -rahakkeen hintahistoria RAY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RAY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RAY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RAY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RAY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RAY-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!