RAY

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

NimiRAY

SijoitusNo.86

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0002%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)11.00%

Kierrossa oleva tarjonta268,127,089.855586

Enimmäistarjonta555,000,000

Kokonaistarjonta554,998,189.965219

Kierrossa oleva määrä0.4831%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta16.93301586,2021-09-12

Alin hinta0.13434154340043583,2022-12-29

Julkinen lohkoketjuSOL

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

RAY/USDT
Raydium
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (RAY)
--
24 h:n summa (USDT)
--
