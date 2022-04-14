QuantixAI (QAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu QuantixAI (QAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

QuantixAI (QAI) -rahakkeen tiedot QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing. Virallinen verkkosivusto: https://quantixai.io/ Valkoinen paperi: https://quantixai.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122 Osta QAI-rahaketta nyt!

QuantixAI (QAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu QuantixAI (QAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 81.58M $ 81.58M $ 81.58M Kokonaistarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 804.45K $ 804.45K $ 804.45K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Kaikkien aikojen korkein: $ 149.09 $ 149.09 $ 149.09 Kaikkien aikojen alin: $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 Nykyinen hinta: $ 101.41 $ 101.41 $ 101.41 Lue lisää QuantixAI (QAI) -rahakkeen hinnasta

QuantixAI (QAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset QuantixAI (QAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä QAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät QAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka QAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään QuantixAI (QAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita QAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan QAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

QuantixAI (QAI) -rahakkeen hintahistoria QAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu QAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

QAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne QAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? QAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso QAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

