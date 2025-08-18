Lisätietoja QAI-rahakkeesta

QAI-rahakkeen hintatiedot

QAI-rahakkeen valkoinen paperi

QAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

QAI-rahakkeen tokenomiikka

QAI-rahakkeen hintaennuste

QAI-rahakkeen historia

QAI-osto-opas

QAI/fiat-valuuttamuunnin

QAI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

QuantixAI-logo

QuantixAI – hinta (QAI)

1QAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$99.54
$99.54$99.54
+0.07%1D
USD
Reaaliaikainen QuantixAI (QAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:42:32 (UTC+8)

QuantixAI (QAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 99.07
$ 99.07$ 99.07
24 h:n matalin
$ 101.43
$ 101.43$ 101.43
24 h:n korkein

$ 99.07
$ 99.07$ 99.07

$ 101.43
$ 101.43$ 101.43

$ 109.65198639977727
$ 109.65198639977727$ 109.65198639977727

$ 2.109046466218064
$ 2.109046466218064$ 2.109046466218064

+0.33%

+0.07%

+0.05%

+0.05%

QuantixAI (QAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 99.54. Viimeisen 24 tunnin aikana QAI on vaihdellut alimmillaan $ 99.07 ja korkeimmillaan $ 101.43 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 109.65198639977727, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.109046466218064.

Lyhyen aikavälin tuloksissa QAI on muuttunut +0.33% viimeisen tunnin aikana, +0.07% 24 tunnin aikana ja +0.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

QuantixAI (QAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.428

$ 80.07M
$ 80.07M$ 80.07M

$ 115.76K
$ 115.76K$ 115.76K

$ 995.40M
$ 995.40M$ 995.40M

804.45K
804.45K 804.45K

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

8.04%

ETH

QuantixAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 80.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 115.76K. QAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 804.45K ja sen kokonaistarjonta on 10000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 995.40M.

QuantixAI (QAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän QuantixAI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0696+0.07%
30 päivää$ -8.76-8.09%
60 päivää$ +4.75+5.01%
90 päivää$ +3.33+3.46%
QuantixAI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään QAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0696 (+0.07%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

QuantixAI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -8.76 (-8.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

QuantixAI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, QAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +4.75 (+5.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

QuantixAI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +3.33 (+3.46%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle QuantixAI (QAI)?

Tarkista QuantixAI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on QuantixAI (QAI)

QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

QuantixAI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja QuantixAI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista QAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue QuantixAI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään QuantixAI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

QuantixAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon QuantixAI (QAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko QuantixAI (QAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita QuantixAI-rahakkeelle.

Tarkista QuantixAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

QuantixAI (QAI) -rahakkeen tokenomiikka

QuantixAI (QAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

QuantixAI (QAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa QuantixAI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa QuantixAI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

QAI paikallisiin valuuttoihin

1 QuantixAI(QAI) - VND
2,619,395.1
1 QuantixAI(QAI) - AUD
A$154.287
1 QuantixAI(QAI) - GBP
73.6596
1 QuantixAI(QAI) - EUR
85.6044
1 QuantixAI(QAI) - USD
$99.54
1 QuantixAI(QAI) - MYR
RM420.0588
1 QuantixAI(QAI) - TRY
4,074.1722
1 QuantixAI(QAI) - JPY
¥14,731.92
1 QuantixAI(QAI) - ARS
ARS$130,629.3282
1 QuantixAI(QAI) - RUB
8,020.9332
1 QuantixAI(QAI) - INR
8,691.8328
1 QuantixAI(QAI) - IDR
Rp1,631,803.0176
1 QuantixAI(QAI) - KRW
139,411.7424
1 QuantixAI(QAI) - PHP
5,689.7064
1 QuantixAI(QAI) - EGP
￡E.4,826.6946
1 QuantixAI(QAI) - BRL
R$544.4838
1 QuantixAI(QAI) - CAD
C$137.3652
1 QuantixAI(QAI) - BDT
12,106.0548
1 QuantixAI(QAI) - NGN
152,902.3986
1 QuantixAI(QAI) - COP
$401,370.165
1 QuantixAI(QAI) - ZAR
R.1,764.8442
1 QuantixAI(QAI) - UAH
4,099.0572
1 QuantixAI(QAI) - VES
Bs13,636.98
1 QuantixAI(QAI) - CLP
$96,553.8
1 QuantixAI(QAI) - PKR
Rs28,062.3168
1 QuantixAI(QAI) - KZT
53,486.8236
1 QuantixAI(QAI) - THB
฿3,250.9764
1 QuantixAI(QAI) - TWD
NT$3,034.9746
1 QuantixAI(QAI) - AED
د.إ365.3118
1 QuantixAI(QAI) - CHF
Fr79.632
1 QuantixAI(QAI) - HKD
HK$777.4074
1 QuantixAI(QAI) - AMD
֏38,093.958
1 QuantixAI(QAI) - MAD
.د.م896.8554
1 QuantixAI(QAI) - MXN
$1,867.3704
1 QuantixAI(QAI) - SAR
ريال373.275
1 QuantixAI(QAI) - PLN
364.3164
1 QuantixAI(QAI) - RON
лв432.999
1 QuantixAI(QAI) - SEK
kr957.5748
1 QuantixAI(QAI) - BGN
лв167.2272
1 QuantixAI(QAI) - HUF
Ft33,972.0066
1 QuantixAI(QAI) - CZK
2,105.271
1 QuantixAI(QAI) - KWD
د.ك30.3597
1 QuantixAI(QAI) - ILS
339.4314
1 QuantixAI(QAI) - AOA
Kz91,237.3686
1 QuantixAI(QAI) - BHD
.د.ب37.52658
1 QuantixAI(QAI) - BMD
$99.54
1 QuantixAI(QAI) - DKK
kr639.0468
1 QuantixAI(QAI) - HNL
L2,616.9066
1 QuantixAI(QAI) - MUR
4,551.9642
1 QuantixAI(QAI) - NAD
$1,758.8718
1 QuantixAI(QAI) - NOK
kr1,013.3172
1 QuantixAI(QAI) - NZD
$170.2134
1 QuantixAI(QAI) - PAB
B/.99.54
1 QuantixAI(QAI) - PGK
K412.0956
1 QuantixAI(QAI) - QAR
ر.ق362.3256
1 QuantixAI(QAI) - RSD
дин.10,042.5906

QuantixAI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton QuantixAI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen QuantixAI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”QuantixAI”

Paljonko QuantixAI (QAI) on arvoltaan tänään?
QAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 99.54 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on QAI-USD-parin nykyinen hinta?
QAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 99.54. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on QuantixAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen QAI markkina-arvo on $ 80.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on QAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
QAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 804.45K USD.
Mikä oli QAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
QAI saavutti ATH-hinnaksi 109.65198639977727 USD.
Mikä oli QAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
QAI-rahakkeen ATL-hinta oli 2.109046466218064 USD.
Mikä on QAI-rahakkeen treidausvolyymi?
QAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 115.76K USD.
Nouseeko QAI tänä vuonna korkeammalle?
QAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:42:32 (UTC+8)

QuantixAI (QAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

QAI-USD-laskin

Summa

QAI
QAI
USD
USD

1 QAI = 99.54 USD

Treidaa QAI-rahaketta

QAIUSDT
$99.54
$99.54$99.54
+0.07%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu