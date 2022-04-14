Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen tokenomiikka

Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Vulcan Forged PYR (PYR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen tiedot

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

Virallinen verkkosivusto:
https://vulcanforged.com/
Valkoinen paperi:
https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper
Block Explorer:
https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers

Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 47.41M
$ 47.41M$ 47.41M
Kokonaistarjonta:
$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 43.96M
$ 43.96M$ 43.96M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 53.93M
$ 53.93M$ 53.93M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 10.777
$ 10.777$ 10.777
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.7835812421276203
$ 0.7835812421276203$ 0.7835812421276203
Nykyinen hinta:
$ 1.0785
$ 1.0785$ 1.0785

Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PYR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PYR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PYR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PYR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PYR-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PYR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen hintahistoria

PYR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PYR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PYR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PYR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.