Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen tiedot Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://vulcanforged.com/ Valkoinen paperi: https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers Osta PYR-rahaketta nyt!

Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 47.41M $ 47.41M $ 47.41M Kokonaistarjonta: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 43.96M $ 43.96M $ 43.96M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 53.93M $ 53.93M $ 53.93M Kaikkien aikojen korkein: $ 10.777 $ 10.777 $ 10.777 Kaikkien aikojen alin: $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 Nykyinen hinta: $ 1.0785 $ 1.0785 $ 1.0785 Lue lisää Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen hinnasta

Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PYR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PYR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PYR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PYR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen hintahistoria PYR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PYR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PYR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PYR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PYR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PYR-rahakkeen hintaennuste nyt!

