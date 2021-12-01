PYR

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

NimiPYR

SijoitusNo.592

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)13,12%

Kierrossa oleva tarjonta44 181 295,56943121

Enimmäistarjonta50 000 000

Kokonaistarjonta50 000 000

Kierrossa oleva määrä0.8836%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta49.73695922655937,2021-12-01

Alin hinta0.7835812421276203,2025-06-22

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

Loading...