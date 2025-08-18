Lisätietoja PYR-rahakkeesta

Reaaliaikainen Vulcan Forged PYR (PYR) -hintakaavio
Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.017
$ 1.017$ 1.017
24 h:n matalin
$ 1.0929
$ 1.0929$ 1.0929
24 h:n korkein

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 1.0929
$ 1.0929$ 1.0929

$ 49.73695922655937
$ 49.73695922655937$ 49.73695922655937

$ 0.7835812421276203
$ 0.7835812421276203$ 0.7835812421276203

-0.02%

-0.10%

-6.67%

-6.67%

Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.0249. Viimeisen 24 tunnin aikana PYR on vaihdellut alimmillaan $ 1.017 ja korkeimmillaan $ 1.0929 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PYR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 49.73695922655937, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.7835812421276203.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PYR on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.10% 24 tunnin aikana ja -6.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen markkinatiedot

No.592

$ 45.14M
$ 45.14M$ 45.14M

$ 590.15K
$ 590.15K$ 590.15K

$ 51.24M
$ 51.24M$ 51.24M

44.04M
44.04M 44.04M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

88.08%

ETH

Vulcan Forged PYR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 45.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 590.15K. PYR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 44.04M ja sen kokonaistarjonta on 50000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 51.24M.

Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Vulcan Forged PYR-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001026-0.10%
30 päivää$ -0.128-11.11%
60 päivää$ +0.2275+28.53%
90 päivää$ -0.1669-14.01%
Vulcan Forged PYR-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PYR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001026 (-0.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Vulcan Forged PYR 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.128 (-11.11%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Vulcan Forged PYR-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PYR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2275 (+28.53%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Vulcan Forged PYR-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1669 (-14.01%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Vulcan Forged PYR (PYR)?

Tarkista Vulcan Forged PYR-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Vulcan Forged PYR (PYR)

Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.

Vulcan Forged PYR on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Vulcan Forged PYR-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PYR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Vulcan Forged PYR-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Vulcan Forged PYR-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Vulcan Forged PYR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vulcan Forged PYR (PYR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vulcan Forged PYR (PYR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vulcan Forged PYR-rahakkeelle.

Tarkista Vulcan Forged PYR-rahakkeen hintaennuste nyt!

Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen tokenomiikka

Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PYR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Vulcan Forged PYR (PYR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Vulcan Forged PYR:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Vulcan Forged PYR MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PYR paikallisiin valuuttoihin

1 Vulcan Forged PYR(PYR) - VND
26,970.2435
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - AUD
A$1.588595
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - GBP
0.758426
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - EUR
0.881414
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - USD
$1.0249
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - MYR
RM4.325078
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - TRY
41.949157
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - JPY
¥151.6852
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - ARS
ARS$1,345.007017
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - RUB
82.586442
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - INR
89.494268
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - IDR
Rp16,801.636656
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - KRW
1,435.433944
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - PHP
58.583284
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - EGP
￡E.49.697401
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - BRL
R$5.606203
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - CAD
C$1.414362
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - BDT
124.648338
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - NGN
1,574.338641
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - COP
$4,132.653025
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - ZAR
R.18.171477
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - UAH
42.205382
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - VES
Bs140.4113
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - CLP
$994.153
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - PKR
Rs288.939808
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - KZT
550.719766
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - THB
฿33.473234
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - TWD
NT$31.249201
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - AED
د.إ3.761383
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - CHF
Fr0.81992
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - HKD
HK$8.004469
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - AMD
֏392.22923
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - MAD
.د.م9.234349
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - MXN
$19.227124
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - SAR
ريال3.843375
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - PLN
3.751134
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - RON
лв4.458315
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - SEK
kr9.859538
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - BGN
лв1.721832
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - HUF
Ft349.788121
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - CZK
21.676635
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - KWD
د.ك0.3125945
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - ILS
3.494909
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - AOA
Kz939.413091
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - BHD
.د.ب0.3863873
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - BMD
$1.0249
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - DKK
kr6.579858
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - HNL
L26.944621
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - MUR
46.868677
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - NAD
$18.109983
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - NOK
kr10.433482
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - NZD
$1.752579
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - PAB
B/.1.0249
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - PGK
K4.243086
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - QAR
ر.ق3.730636
1 Vulcan Forged PYR(PYR) - RSD
дин.103.402161

Vulcan Forged PYR-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Vulcan Forged PYR toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Vulcan Forged PYR-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vulcan Forged PYR”

Paljonko Vulcan Forged PYR (PYR) on arvoltaan tänään?
PYR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0249 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PYR-USD-parin nykyinen hinta?
PYR -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0249. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vulcan Forged PYR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PYR markkina-arvo on $ 45.14M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PYR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PYR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 44.04M USD.
Mikä oli PYR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PYR saavutti ATH-hinnaksi 49.73695922655937 USD.
Mikä oli PYR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PYR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.7835812421276203 USD.
Mikä on PYR-rahakkeen treidausvolyymi?
PYR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 590.15K USD.
Nouseeko PYR tänä vuonna korkeammalle?
PYR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PYR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

