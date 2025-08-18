Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.0249. Viimeisen 24 tunnin aikana PYR on vaihdellut alimmillaan $ 1.017 ja korkeimmillaan $ 1.0929 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PYR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 49.73695922655937, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.7835812421276203.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PYR on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.10% 24 tunnin aikana ja -6.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen markkinatiedot
Vulcan Forged PYR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 45.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 590.15K. PYR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 44.04M ja sen kokonaistarjonta on 50000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 51.24M.
Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding.
For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem.
Kuinka paljon Vulcan Forged PYR (PYR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vulcan Forged PYR (PYR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vulcan Forged PYR-rahakkeelle.
Vulcan Forged PYR (PYR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PYR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
