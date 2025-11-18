PUP (PUP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PUP (PUP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:11:40 (UTC+8)
USD

PUP (PUP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PUP (PUP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.02M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.02M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.04
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000095540290490576
Nykyinen hinta:
$ 0.00302
PUP (PUP) -rahakkeen tiedot

PUP is a meme coin centered on dog and Binance visual associations, turning BNB upside down to form PUP.

Virallinen verkkosivusto:
https://pupxbnb.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x73b84f7e3901f39fc29f3704a03126d317ab4444

PUP (PUP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PUP (PUP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PUP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PUP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PUP-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään PUP (PUP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PUP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

PUP (PUP) -rahakkeen hintahistoria

PUP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PUP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PUP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PUP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

