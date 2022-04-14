Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pudgy Penguins (PENGU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen tiedot Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs. Virallinen verkkosivusto: https://www.pudgypenguins.com Block Explorer: https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv Osta PENGU-rahaketta nyt!

Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B Kokonaistarjonta: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Kierrossa oleva tarjonta: $ 62.86B $ 62.86B $ 62.86B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.09B $ 3.09B $ 3.09B Kaikkien aikojen korkein: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 Nykyinen hinta: $ 0.0348 $ 0.0348 $ 0.0348 Lue lisää Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen hinnasta

Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PENGU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PENGU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PENGU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PENGU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PENGU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PENGU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PENGU-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pudgy Penguins (PENGU) -rahakkeen hintahistoria PENGU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PENGU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PENGU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PENGU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PENGU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PENGU-rahakkeen hintaennuste nyt!

