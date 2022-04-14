Parex (PRX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Parex (PRX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Parex (PRX) -rahakkeen tiedot Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance. Virallinen verkkosivusto: https://parex.network/ Valkoinen paperi: https://docs.parex.network/ Block Explorer: https://scan.parex.network/ Osta PRX-rahaketta nyt!

Parex (PRX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Parex (PRX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 219.93K $ 219.93K $ 219.93K Kokonaistarjonta: $ 41.51M $ 41.51M $ 41.51M Kierrossa oleva tarjonta: $ 13.66M $ 13.66M $ 13.66M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.014878463887533572 $ 0.014878463887533572 $ 0.014878463887533572 Nykyinen hinta: $ 0.0161 $ 0.0161 $ 0.0161 Lue lisää Parex (PRX) -rahakkeen hinnasta

Parex (PRX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Parex (PRX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PRX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PRX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PRX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PRX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Parex (PRX) -rahakkeen hintahistoria PRX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PRX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PRX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PRX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PRX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PRX-rahakkeen hintaennuste nyt!

