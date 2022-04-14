FORM (FORM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FORM (FORM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FORM (FORM) -rahakkeen tiedot Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX Virallinen verkkosivusto: https://official.four.meme/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x5b73A93b4E5e4f1FD27D8b3F8C97D69908b5E284 Osta FORM-rahaketta nyt!

FORM (FORM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FORM (FORM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B Kokonaistarjonta: $ 572.30M $ 572.30M $ 572.30M Kierrossa oleva tarjonta: $ 381.87M $ 381.87M $ 381.87M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B Kaikkien aikojen korkein: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Kaikkien aikojen alin: $ 0.14300383150589102 $ 0.14300383150589102 $ 0.14300383150589102 Nykyinen hinta: $ 3.5391 $ 3.5391 $ 3.5391 Lue lisää FORM (FORM) -rahakkeen hinnasta

FORM (FORM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FORM (FORM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FORM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FORM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FORM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FORM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FORM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FORM (FORM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FORM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FORM-rahakkeita MEXCistä nyt!

FORM (FORM) -rahakkeen hintahistoria FORM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FORM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FORM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FORM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FORM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FORM-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!