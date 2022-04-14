Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Cookie DAO (COOKIE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen tiedot Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs. Virallinen verkkosivusto: https://www.cookie.fun/ Valkoinen paperi: https://assets.cdn.cookie3.co/assets/Cookie3_Litepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0xC0041EF357B183448B235a8Ea73Ce4E4eC8c265F Osta COOKIE-rahaketta nyt!

Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 83.66M $ 83.66M $ 83.66M Kokonaistarjonta: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Kierrossa oleva tarjonta: $ 598.00M $ 598.00M $ 598.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 139.90M $ 139.90M $ 139.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.82504 $ 0.82504 $ 0.82504 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 Nykyinen hinta: $ 0.1399 $ 0.1399 $ 0.1399 Lue lisää Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen hinnasta

Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä COOKIE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COOKIE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät COOKIE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COOKIE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka COOKIE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita COOKIE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan COOKIE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen hintahistoria COOKIE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu COOKIE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

COOKIE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne COOKIE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? COOKIE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso COOKIE-rahakkeen hintaennuste nyt!

