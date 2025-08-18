Parex (PRX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0162. Viimeisen 24 tunnin aikana PRX on vaihdellut alimmillaan $ 0.0155 ja korkeimmillaan $ 0.0176 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PRX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.014024983935393, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.014878463887533572.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PRX on muuttunut -0.62% viimeisen tunnin aikana, -1.21% 24 tunnin aikana ja +1.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Parex (PRX) -rahakkeen markkinatiedot
Parex-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 221.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 61.52K. PRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.66M ja sen kokonaistarjonta on 41512309. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.25M.
Parex (PRX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Parex-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000198
-1.21%
30 päivää
$ -0.0112
-40.88%
60 päivää
$ -0.0055
-25.35%
90 päivää
$ -0.0154
-48.74%
Parex-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PRX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000198 (-1.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Parex 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0112 (-40.88%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Parex-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PRX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0055 (-25.35%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Parex-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0154 (-48.74%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.
Parex-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Parex (PRX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Parex (PRX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Parex-rahakkeelle.
Parex (PRX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PRX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
