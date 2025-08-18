Lisätietoja PRAI-rahakkeesta

Privasea AI-logo

Privasea AI – hinta (PRAI)

1PRAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01879
$0.01879$0.01879
-3.64%1D
USD
Reaaliaikainen Privasea AI (PRAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:40:34 (UTC+8)

Privasea AI (PRAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01731
$ 0.01731$ 0.01731
24 h:n matalin
$ 0.02146
$ 0.02146$ 0.02146
24 h:n korkein

$ 0.01731
$ 0.01731$ 0.01731

$ 0.02146
$ 0.02146$ 0.02146

$ 0.1614807033716114
$ 0.1614807033716114$ 0.1614807033716114

$ 0.0098488046321807
$ 0.0098488046321807$ 0.0098488046321807

-0.27%

-3.64%

-16.08%

-16.08%

Privasea AI (PRAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01879. Viimeisen 24 tunnin aikana PRAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.01731 ja korkeimmillaan $ 0.02146 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PRAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1614807033716114, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0098488046321807.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PRAI on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, -3.64% 24 tunnin aikana ja -16.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Privasea AI (PRAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1566

$ 3.87M
$ 3.87M$ 3.87M

$ 262.47K
$ 262.47K$ 262.47K

$ 18.79M
$ 18.79M$ 18.79M

206.04M
206.04M 206.04M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.60%

BSC

Privasea AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 262.47K. PRAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 206.04M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.79M.

Privasea AI (PRAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Privasea AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0007098-3.64%
30 päivää$ -0.01138-37.72%
60 päivää$ -0.00145-7.17%
90 päivää$ -0.05238-73.60%
Privasea AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PRAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0007098 (-3.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Privasea AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01138 (-37.72%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Privasea AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PRAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00145 (-7.17%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Privasea AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.05238 (-73.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Privasea AI (PRAI)?

Tarkista Privasea AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Privasea AI (PRAI)

Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications.

Privasea AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Privasea AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PRAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Privasea AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Privasea AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Privasea AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Privasea AI (PRAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Privasea AI (PRAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Privasea AI-rahakkeelle.

Tarkista Privasea AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Privasea AI (PRAI) -rahakkeen tokenomiikka

Privasea AI (PRAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PRAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Privasea AI (PRAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Privasea AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Privasea AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PRAI paikallisiin valuuttoihin

1 Privasea AI(PRAI) - VND
494.45885
1 Privasea AI(PRAI) - AUD
A$0.0291245
1 Privasea AI(PRAI) - GBP
0.0139046
1 Privasea AI(PRAI) - EUR
0.0161594
1 Privasea AI(PRAI) - USD
$0.01879
1 Privasea AI(PRAI) - MYR
RM0.0792938
1 Privasea AI(PRAI) - TRY
0.7705779
1 Privasea AI(PRAI) - JPY
¥2.78092
1 Privasea AI(PRAI) - ARS
ARS$24.6911874
1 Privasea AI(PRAI) - RUB
1.5140982
1 Privasea AI(PRAI) - INR
1.6401791
1 Privasea AI(PRAI) - IDR
Rp308.0327376
1 Privasea AI(PRAI) - KRW
26.279694
1 Privasea AI(PRAI) - PHP
1.0746001
1 Privasea AI(PRAI) - EGP
￡E.0.9111271
1 Privasea AI(PRAI) - BRL
R$0.1025934
1 Privasea AI(PRAI) - CAD
C$0.0261181
1 Privasea AI(PRAI) - BDT
2.2852398
1 Privasea AI(PRAI) - NGN
28.9076634
1 Privasea AI(PRAI) - COP
$75.7659775
1 Privasea AI(PRAI) - ZAR
R.0.3327709
1 Privasea AI(PRAI) - UAH
0.7737722
1 Privasea AI(PRAI) - VES
Bs2.57423
1 Privasea AI(PRAI) - CLP
$18.2263
1 Privasea AI(PRAI) - PKR
Rs5.3168184
1 Privasea AI(PRAI) - KZT
10.0966186
1 Privasea AI(PRAI) - THB
฿0.6134935
1 Privasea AI(PRAI) - TWD
NT$0.5736587
1 Privasea AI(PRAI) - AED
د.إ0.0689593
1 Privasea AI(PRAI) - CHF
Fr0.015032
1 Privasea AI(PRAI) - HKD
HK$0.1467499
1 Privasea AI(PRAI) - AMD
֏7.2046497
1 Privasea AI(PRAI) - MAD
.د.م0.1694858
1 Privasea AI(PRAI) - MXN
$0.3523125
1 Privasea AI(PRAI) - SAR
ريال0.0704625
1 Privasea AI(PRAI) - PLN
0.0687714
1 Privasea AI(PRAI) - RON
лв0.0817365
1 Privasea AI(PRAI) - SEK
kr0.1805719
1 Privasea AI(PRAI) - BGN
лв0.0315672
1 Privasea AI(PRAI) - HUF
Ft6.4150939
1 Privasea AI(PRAI) - CZK
0.3975964
1 Privasea AI(PRAI) - KWD
د.ك0.00573095
1 Privasea AI(PRAI) - ILS
0.063886
1 Privasea AI(PRAI) - AOA
Kz17.1911589
1 Privasea AI(PRAI) - BHD
.د.ب0.00708383
1 Privasea AI(PRAI) - BMD
$0.01879
1 Privasea AI(PRAI) - DKK
kr0.1206318
1 Privasea AI(PRAI) - HNL
L0.4934254
1 Privasea AI(PRAI) - MUR
0.8592667
1 Privasea AI(PRAI) - NAD
$0.332583
1 Privasea AI(PRAI) - NOK
kr0.1912822
1 Privasea AI(PRAI) - NZD
$0.0321309
1 Privasea AI(PRAI) - PAB
B/.0.01879
1 Privasea AI(PRAI) - PGK
K0.0787301
1 Privasea AI(PRAI) - QAR
ر.ق0.0683956
1 Privasea AI(PRAI) - RSD
дин.1.8953473

Privasea AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Privasea AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Privasea AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Privasea AI”

Paljonko Privasea AI (PRAI) on arvoltaan tänään?
PRAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01879 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PRAI-USD-parin nykyinen hinta?
PRAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01879. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Privasea AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PRAI markkina-arvo on $ 3.87M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PRAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PRAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 206.04M USD.
Mikä oli PRAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PRAI saavutti ATH-hinnaksi 0.1614807033716114 USD.
Mikä oli PRAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PRAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0098488046321807 USD.
Mikä on PRAI-rahakkeen treidausvolyymi?
PRAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 262.47K USD.
Nouseeko PRAI tänä vuonna korkeammalle?
PRAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PRAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:40:34 (UTC+8)

Privasea AI (PRAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 PRAI = 0.01879 USD

