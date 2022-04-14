Privasea AI (PRAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Privasea AI (PRAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Privasea AI (PRAI) -rahakkeen tiedot Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications. Virallinen verkkosivusto: https://www.privasea.ai/ Valkoinen paperi: https://www.privasea.ai/white-paper Block Explorer: https://bscscan.com/ Osta PRAI-rahaketta nyt!

Privasea AI (PRAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Privasea AI (PRAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 206.04M $ 206.04M $ 206.04M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.12M $ 17.12M $ 17.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0098488046321807 $ 0.0098488046321807 $ 0.0098488046321807 Nykyinen hinta: $ 0.01712 $ 0.01712 $ 0.01712 Lue lisää Privasea AI (PRAI) -rahakkeen hinnasta

Privasea AI (PRAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Privasea AI (PRAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PRAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PRAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PRAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PRAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PRAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Privasea AI (PRAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PRAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PRAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Privasea AI (PRAI) -rahakkeen hintahistoria PRAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PRAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PRAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PRAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PRAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PRAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

