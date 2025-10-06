Osta kryptojaMarkkinatSpotFutuuritGOLDAnsaitseTapahtumakeskus
Lisää
Reaaliaikainen Power Protocol-hinta on tänään 0.1413 USD. POWER-rahakkeiden markkina-arvo on 29,673,000 USD. Seuraa reaaliaikaisia POWER/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.Reaaliaikainen Power Protocol-hinta on tänään 0.1413 USD. POWER-rahakkeiden markkina-arvo on 29,673,000 USD. Seuraa reaaliaikaisia POWER/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta kohteessa Suomi.

Lisätietoja POWER-rahakkeesta

POWER-rahakkeen hintatiedot

Mikä on POWER

POWER-rahakkeen valkoinen paperi

POWER-rahakkeen virallinen verkkosivusto

POWER-rahakkeen tokenomiikka

POWER-rahakkeen hintaennuste

POWER-rahakkeen historia

POWER-osto-opas

POWER/fiat-valuuttamuunnin

POWER-rahakkeen spot

POWER-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Power Protocol-logo

Power Protocol – hinta (POWER)

1POWER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.14141
$0.14141$0.14141
-1.03%1D
USD
Reaaliaikainen Power Protocol (POWER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-03-07 02:01:08 (UTC+8)

Power Protocol-hinta tänään

Reaaliaikainen Power Protocol (POWER) -hinta on tänään $ 0.1413, ja se on muuttunut 1.03 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen POWER-USD-muuntokurssi on $ 0.1413 per POWER.

Power Protocol on tällä hetkellä sijalla #541 markkina-arvon perusteella, joka on $ 29.67M, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 210.00M POWER. Viimeisen 24 tunnin aikana POWER-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.13404 (alin) ja $ 0.15641 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 2.9445273539587835, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.0660522171533936.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, POWER liikkui -1.45% viimeisen tunnin aikana ja -89.92% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 1.01M.

Power Protocol (POWER) -rahakkeen markkinatiedot

No.541

$ 29.67M
$ 29.67M$ 29.67M

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 141.30M
$ 141.30M$ 141.30M

210.00M
210.00M 210.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.00%

ETH

Power Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 29.67M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.01M. POWER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 210.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 141.30M.

Power Protocol-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.13404
$ 0.13404$ 0.13404
24 h:n matalin
$ 0.15641
$ 0.15641$ 0.15641
24 h:n korkein

$ 0.13404
$ 0.13404$ 0.13404

$ 0.15641
$ 0.15641$ 0.15641

$ 2.9445273539587835
$ 2.9445273539587835$ 2.9445273539587835

$ 0.0660522171533936
$ 0.0660522171533936$ 0.0660522171533936

-1.45%

-1.03%

-89.92%

-89.92%

Power Protocol (POWER) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Power Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0014717-1.03%
30 päivää$ -0.05199-26.90%
60 päivää$ -0.11507-44.89%
90 päivää$ -0.1237-46.68%
Power Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään POWER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0014717 (-1.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Power Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.05199 (-26.90%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Power Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, POWER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.11507 (-44.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Power Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1237 (-46.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Power Protocol (POWER)?

Tarkista Power Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Power Protocol-hintaennuste

Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2030 (4 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti POWER-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Power Protocol (POWER) -hintaennuste vuodelle 2040 (14 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Power Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

MEXC-työkalut
Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, minkä arvoinen Power Protocol tulee olemaan vuosina 2026–2027? Vieraile Hintaennuste-sivullamme nähdäksesi POWER-hintaennusteet vuosille 2026–2027 valitsemalla Power Protocol-hintaennuste.

How to buy & Invest Power Protocol-rahakkeita – Suomi

Oletko valmis aloittamaan Power Protocol-rahakkeella? POWER-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa Power Protocol. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan Power Protocol (POWER) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli -- rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja Power Protocol hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
Power Protocol (POWER) -osto-opas

Mitä voit tehdä Power Protocol-rahakkeilla

Power Protocol-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

  • Tutustu MEXCin spot-markkinoihin

    Tutustu MEXCin spot-markkinoihin

    Treidaa yli 2,800 rahakkeella erittäin matalilla maksuilla.

    Futuuritreidaus

    Futuuritreidaus

    Treidaa jopa 500-kertaisella vipulla ja syvällä likviditeetillä.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Steikkaa rahakkeita ja ansaitse mahtavia airdroppeja.

    MEXCin esimarkkinat

    MEXCin esimarkkinat

    Osta ja myy uusia rahakkeita ennen kuin ne listataan virallisesti.

Treidausta erittäin alhaisilla kuluilla MEXCissä

Ostamalla Power Protocol (POWER) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.

Spot-treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja
Futuurien treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja

Tutustu MEXCin kilpailukykyisiin ttreidausmaksuihin

Lisäksi voit treidata valituilla spot-rahakkeilla täysin ilman kuluja MEXCin Zero Fee Fest -tapahtuman kautta.

Mikä on Power Protocol (POWER)

Power is the unified economic and infrastructure layer powering a new generation of consumer apps, games, and on-chain entertainment experiences. Its core features combine scalable technology, proven user adoption, and an extensible token model that allows multiple applications to share one cohesive economy.

Power Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Power Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Power Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Power Protocol”

Sivu viimeksi päivitetty: 2026-03-07 02:01:08 (UTC+8)

Power Protocol (POWER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
02-11 14:20:00Alan päivitykset
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Ketjunsisäiset tiedot
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Alan päivitykset
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Alan päivitykset
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Alan päivitykset
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Alan päivitykset
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Power Protocol Kuumia uutisia

Miksi niin monet ihmiset edelleen häviävät rahaa nousumarkkinassa?

Miksi niin monet ihmiset edelleen häviävät rahaa nousumarkkinassa?

October 6, 2025
Bitcoinin Layer 2 -verkkojen nousu: Teknologian ymmärtäminen, joka muokkaa Bitcoinin tulevaisuutta vuonna 2025

Bitcoinin Layer 2 -verkkojen nousu: Teknologian ymmärtäminen, joka muokkaa Bitcoinin tulevaisuutta vuonna 2025

October 6, 2025
Altcoinien aika 2025: Kun TOTAL3 saavuttaa uusia huippuja mutta salkkusi ei liiku

Altcoinien aika 2025: Kun TOTAL3 saavuttaa uusia huippuja mutta salkkusi ei liiku

October 5, 2025
Näytä lisää

Tutustu tarkemmin Power Protocol-rahakkeisiin

POWER USDT (futuuritreidaus)

Avaa POWER-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu POWER USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

Treidaa Power Protocol (POWER) -markkinoilla MEXCissä

Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista Power Protocol-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.

Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
POWER/USDT
$0.14141
$0.14141$0.14141
-1.03%
0.00% (USDT)

Lisää kryptovaluuttoja tutkittavaksi

Parhaat kryptovaluutat, joiden markkinatiedot ovat saatavilla MEXCissä

KUUMAT

Tällä hetkellä trendaavat kryptovaluutat, jotka ovat saaneet merkittävää huomiota markkinoilla

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Vasta lisätyt

Äskettäin listatut kryptovaluutat, joita voi treidata

FOODAM

FOODAM

FD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SYMM

SYMM

SYMM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

GoldFinger

GoldFinger

GF

$0.0010302
$0.0010302$0.0010302

+312.08%

idOS

idOS

IDOS

$0.03622
$0.03622$0.03622

+4.74%

Opinion

Opinion

OPN

$0.3269
$0.3269$0.3269

+1.93%

Suurimmat voittajat

Parhaat kryptovaluuttojen nousut tänään

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0.0000000003910
$0.0000000003910$0.0000000003910

+144.37%

Solar

Solar

SXP

$0.02460
$0.02460$0.02460

+20.94%

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$0.001483
$0.001483$0.001483

+9.36%

PenguVerse

PenguVerse

PGVERSE

$8.7158
$8.7158$8.7158

+8.55%

Whispr

Whispr

WHSPR

$0.02740
$0.02740$0.02740

+9.07%

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

POWER-USD-laskin

Summa

POWER
POWER
USD
USD

1 POWER = 0.1413 USD