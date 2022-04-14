POWER

Power is the unified economic and infrastructure layer powering a new generation of consumer apps, games, and on-chain entertainment experiences. Its core features combine scalable technology, proven user adoption, and an extensible token model that allows multiple applications to share one cohesive economy.

SijoitusNo.

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0

Kierrossa oleva tarjonta210.000.000

Enimmäistarjonta1.000.000.000

Kokonaistarjonta1.000.000.000

Kierrossa oleva määrä0.21%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta,

Alin hinta,

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Spot
Avoimet toimeksiannot (0)
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
