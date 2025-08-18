Lisätietoja POR-rahakkeesta

PortugalNationalTeam – hinta (POR)

$0.8944
-1.94%1D
Reaaliaikainen PortugalNationalTeam (POR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:29:30 (UTC+8)

PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.8698
24 h:n matalin
$ 0.9263
24 h:n korkein

$ 0.8698
$ 0.9263
$ 7.238832958419752
$ 0.2656811220211176
+0.92%

-1.94%

-4.12%

-4.12%

PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.8944. Viimeisen 24 tunnin aikana POR on vaihdellut alimmillaan $ 0.8698 ja korkeimmillaan $ 0.9263 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.238832958419752, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.2656811220211176.

Lyhyen aikavälin tuloksissa POR on muuttunut +0.92% viimeisen tunnin aikana, -1.94% 24 tunnin aikana ja -4.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen markkinatiedot

No.1459

$ 4.59M
$ 82.39K
$ 17.83M
5.13M
19,930,000
CHZ

PortugalNationalTeam-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.59M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 82.39K. POR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.13M ja sen kokonaistarjonta on 19930000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.83M.

PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PortugalNationalTeam-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.017695-1.94%
30 päivää$ +0.0587+7.02%
60 päivää$ +0.066+7.96%
90 päivää$ -0.039-4.18%
PortugalNationalTeam-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään POR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.017695 (-1.94%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

PortugalNationalTeam 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0587 (+7.02%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

PortugalNationalTeam-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, POR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.066 (+7.96%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

PortugalNationalTeam-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.039 (-4.18%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PortugalNationalTeam (POR)?

Tarkista PortugalNationalTeam-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on PortugalNationalTeam (POR)

One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

PortugalNationalTeam on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PortugalNationalTeam-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista POR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue PortugalNationalTeam-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PortugalNationalTeam-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

PortugalNationalTeam-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PortugalNationalTeam (POR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PortugalNationalTeam (POR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PortugalNationalTeam-rahakkeelle.

Tarkista PortugalNationalTeam-rahakkeen hintaennuste nyt!

PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen tokenomiikka

PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

PortugalNationalTeam (POR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa PortugalNationalTeam:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PortugalNationalTeam MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

POR paikallisiin valuuttoihin

1 PortugalNationalTeam(POR) - VND
23,536.136
23,536.136
1 PortugalNationalTeam(POR) - AUD
A$1.38632
A$1.38632
1 PortugalNationalTeam(POR) - GBP
0.661856
0.661856
1 PortugalNationalTeam(POR) - EUR
0.769184
0.769184
1 PortugalNationalTeam(POR) - USD
$0.8944
$0.8944
1 PortugalNationalTeam(POR) - MYR
RM3.774368
RM3.774368
1 PortugalNationalTeam(POR) - TRY
36.607792
36.607792
1 PortugalNationalTeam(POR) - JPY
¥132.3712
¥132.3712
1 PortugalNationalTeam(POR) - ARS
ARS$1,175.295264
1 PortugalNationalTeam(POR) - RUB
72.061808
72.061808
1 PortugalNationalTeam(POR) - INR
78.054288
78.054288
1 PortugalNationalTeam(POR) - IDR
Rp14,662.292736
Rp14,662.292736
1 PortugalNationalTeam(POR) - KRW
1,252.660864
1,252.660864
1 PortugalNationalTeam(POR) - PHP
51.141792
51.141792
1 PortugalNationalTeam(POR) - EGP
￡E.43.360512
￡E.43.360512
1 PortugalNationalTeam(POR) - BRL
R$4.892368
R$4.892368
1 PortugalNationalTeam(POR) - CAD
C$1.243216
C$1.243216
1 PortugalNationalTeam(POR) - BDT
108.776928
108.776928
1 PortugalNationalTeam(POR) - NGN
1,375.998624
1,375.998624
1 PortugalNationalTeam(POR) - COP
$3,606.4444
$3,606.4444
1 PortugalNationalTeam(POR) - ZAR
R.15.848768
R.15.848768
1 PortugalNationalTeam(POR) - UAH
36.831392
36.831392
1 PortugalNationalTeam(POR) - VES
Bs122.5328
Bs122.5328
1 PortugalNationalTeam(POR) - CLP
$867.568
$867.568
1 PortugalNationalTeam(POR) - PKR
Rs252.149248
Rs252.149248
1 PortugalNationalTeam(POR) - KZT
480.596896
480.596896
1 PortugalNationalTeam(POR) - THB
฿29.211104
฿29.211104
1 PortugalNationalTeam(POR) - TWD
NT$27.288144
NT$27.288144
1 PortugalNationalTeam(POR) - AED
د.إ3.282448
د.إ3.282448
1 PortugalNationalTeam(POR) - CHF
Fr0.71552
Fr0.71552
1 PortugalNationalTeam(POR) - HKD
HK$6.985264
HK$6.985264
1 PortugalNationalTeam(POR) - AMD
֏342.28688
֏342.28688
1 PortugalNationalTeam(POR) - MAD
.د.م8.058544
.د.م8.058544
1 PortugalNationalTeam(POR) - MXN
$16.778944
$16.778944
1 PortugalNationalTeam(POR) - SAR
ريال3.354
ريال3.354
1 PortugalNationalTeam(POR) - PLN
3.273504
3.273504
1 PortugalNationalTeam(POR) - RON
лв3.89064
лв3.89064
1 PortugalNationalTeam(POR) - SEK
kr8.604128
kr8.604128
1 PortugalNationalTeam(POR) - BGN
лв1.502592
лв1.502592
1 PortugalNationalTeam(POR) - HUF
Ft305.464432
Ft305.464432
1 PortugalNationalTeam(POR) - CZK
18.934448
18.934448
1 PortugalNationalTeam(POR) - KWD
د.ك0.272792
د.ك0.272792
1 PortugalNationalTeam(POR) - ILS
3.049904
3.049904
1 PortugalNationalTeam(POR) - AOA
Kz819.798096
Kz819.798096
1 PortugalNationalTeam(POR) - BHD
.د.ب0.3362944
.د.ب0.3362944
1 PortugalNationalTeam(POR) - BMD
$0.8944
$0.8944
1 PortugalNationalTeam(POR) - DKK
kr5.750992
kr5.750992
1 PortugalNationalTeam(POR) - HNL
L23.513776
L23.513776
1 PortugalNationalTeam(POR) - MUR
40.900912
40.900912
1 PortugalNationalTeam(POR) - NAD
$15.848768
$15.848768
1 PortugalNationalTeam(POR) - NOK
kr9.104992
kr9.104992
1 PortugalNationalTeam(POR) - NZD
$1.529424
$1.529424
1 PortugalNationalTeam(POR) - PAB
B/.0.8944
B/.0.8944
1 PortugalNationalTeam(POR) - PGK
K3.702816
K3.702816
1 PortugalNationalTeam(POR) - QAR
ر.ق3.255616
ر.ق3.255616
1 PortugalNationalTeam(POR) - RSD
дин.90.307568
дин.90.307568

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton PortugalNationalTeam toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen PortugalNationalTeam-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PortugalNationalTeam”

Paljonko PortugalNationalTeam (POR) on arvoltaan tänään?
POR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.8944 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on POR-USD-parin nykyinen hinta?
POR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.8944. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PortugalNationalTeam-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen POR markkina-arvo on $ 4.59M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on POR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
POR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.13M USD.
Mikä oli POR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
POR saavutti ATH-hinnaksi 7.238832958419752 USD.
Mikä oli POR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
POR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.2656811220211176 USD.
Mikä on POR-rahakkeen treidausvolyymi?
POR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 82.39K USD.
Nouseeko POR tänä vuonna korkeammalle?
POR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso POR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 POR = 0.8944 USD

$0.8944
