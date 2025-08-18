PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.8944. Viimeisen 24 tunnin aikana POR on vaihdellut alimmillaan $ 0.8698 ja korkeimmillaan $ 0.9263 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.238832958419752, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.2656811220211176.
Lyhyen aikavälin tuloksissa POR on muuttunut +0.92% viimeisen tunnin aikana, -1.94% 24 tunnin aikana ja -4.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PortugalNationalTeam-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.59M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 82.39K. POR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.13M ja sen kokonaistarjonta on 19930000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.83M.
One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid).
Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.
PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
