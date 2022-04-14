PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PortugalNationalTeam (POR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen tiedot One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Virallinen verkkosivusto: https://www.fpf.pt/pt/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129 Osta POR-rahaketta nyt!

PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M Kokonaistarjonta: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.67M $ 17.67M $ 17.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 7.363 $ 7.363 $ 7.363 Kaikkien aikojen alin: $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 Nykyinen hinta: $ 0.8868 $ 0.8868 $ 0.8868 Lue lisää PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen hinnasta

PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä POR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät POR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu POR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka POR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita POR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan POR-rahakkeita MEXCistä nyt!

PortugalNationalTeam (POR) -rahakkeen hintahistoria POR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu POR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

POR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne POR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso POR-rahakkeen hintaennuste nyt!

