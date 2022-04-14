Star Atlas DAO (POLIS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Star Atlas DAO (POLIS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Star Atlas DAO (POLIS) -rahakkeen tiedot Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Virallinen verkkosivusto: https://staratlas.com Valkoinen paperi: https://staratlas.com/white-paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk Osta POLIS-rahaketta nyt!

Star Atlas DAO (POLIS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Star Atlas DAO (POLIS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 27.36M $ 27.36M $ 27.36M Kokonaistarjonta: $ 360.00M $ 360.00M $ 360.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 303.27M $ 303.27M $ 303.27M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 32.48M $ 32.48M $ 32.48M Kaikkien aikojen korkein: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 Nykyinen hinta: $ 0.09022 $ 0.09022 $ 0.09022 Lue lisää Star Atlas DAO (POLIS) -rahakkeen hinnasta

Star Atlas DAO (POLIS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Star Atlas DAO (POLIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä POLIS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POLIS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät POLIS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu POLIS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka POLIS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Star Atlas DAO (POLIS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita POLIS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan POLIS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Star Atlas DAO (POLIS) -rahakkeen hintahistoria POLIS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu POLIS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

POLIS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne POLIS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POLIS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso POLIS-rahakkeen hintaennuste nyt!

