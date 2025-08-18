Lisätietoja POLIS-rahakkeesta

Star Atlas DAO-logo

Star Atlas DAO – hinta (POLIS)

1POLIS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.08351
$0.08351$0.08351
-3.36%1D
USD
Reaaliaikainen Star Atlas DAO (POLIS) -hintakaavio
Star Atlas DAO (POLIS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.08351
$ 0.08351$ 0.08351
24 h:n matalin
$ 0.09254
$ 0.09254$ 0.09254
24 h:n korkein

$ 0.08351
$ 0.08351$ 0.08351

$ 0.09254
$ 0.09254$ 0.09254

$ 19.23019625
$ 19.23019625$ 19.23019625

$ 0.04294035647935489
$ 0.04294035647935489$ 0.04294035647935489

-1.76%

-3.36%

-25.70%

-25.70%

Star Atlas DAO (POLIS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.08351. Viimeisen 24 tunnin aikana POLIS on vaihdellut alimmillaan $ 0.08351 ja korkeimmillaan $ 0.09254 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POLIS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 19.23019625, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04294035647935489.

Lyhyen aikavälin tuloksissa POLIS on muuttunut -1.76% viimeisen tunnin aikana, -3.36% 24 tunnin aikana ja -25.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Star Atlas DAO (POLIS) -rahakkeen markkinatiedot

No.776

$ 25.33M
$ 25.33M$ 25.33M

$ 15.41K
$ 15.41K$ 15.41K

$ 30.06M
$ 30.06M$ 30.06M

303.27M
303.27M 303.27M

360,000,000
360,000,000 360,000,000

SOL

Star Atlas DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 25.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 15.41K. POLIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 303.27M ja sen kokonaistarjonta on 360000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.06M.

Star Atlas DAO (POLIS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Star Atlas DAO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0029035-3.36%
30 päivää$ -0.01773-17.52%
60 päivää$ +0.03793+83.21%
90 päivää$ +0.01351+19.30%
Star Atlas DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään POLIS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0029035 (-3.36%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Star Atlas DAO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01773 (-17.52%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Star Atlas DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, POLIS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.03793 (+83.21%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Star Atlas DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01351 (+19.30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Star Atlas DAO (POLIS)?

Tarkista Star Atlas DAO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Star Atlas DAO (POLIS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Star Atlas DAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Star Atlas DAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista POLIS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Star Atlas DAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Star Atlas DAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Star Atlas DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Star Atlas DAO (POLIS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Star Atlas DAO (POLIS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Star Atlas DAO-rahakkeelle.

Tarkista Star Atlas DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Star Atlas DAO (POLIS) -rahakkeen tokenomiikka

Star Atlas DAO (POLIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POLIS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Star Atlas DAO (POLIS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Star Atlas DAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Star Atlas DAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

POLIS paikallisiin valuuttoihin

1 Star Atlas DAO(POLIS) - VND
2,197.56565
1 Star Atlas DAO(POLIS) - AUD
A$0.1294405
1 Star Atlas DAO(POLIS) - GBP
0.0617974
1 Star Atlas DAO(POLIS) - EUR
0.0718186
1 Star Atlas DAO(POLIS) - USD
$0.08351
1 Star Atlas DAO(POLIS) - MYR
RM0.3524122
1 Star Atlas DAO(POLIS) - TRY
3.4180643
1 Star Atlas DAO(POLIS) - JPY
¥12.35948
1 Star Atlas DAO(POLIS) - ARS
ARS$109.5926783
1 Star Atlas DAO(POLIS) - RUB
6.7292358
1 Star Atlas DAO(POLIS) - INR
7.2920932
1 Star Atlas DAO(POLIS) - IDR
Rp1,369.0161744
1 Star Atlas DAO(POLIS) - KRW
116.9607656
1 Star Atlas DAO(POLIS) - PHP
4.7734316
1 Star Atlas DAO(POLIS) - EGP
￡E.4.0493999
1 Star Atlas DAO(POLIS) - BRL
R$0.4567997
1 Star Atlas DAO(POLIS) - CAD
C$0.1152438
1 Star Atlas DAO(POLIS) - BDT
10.1564862
1 Star Atlas DAO(POLIS) - NGN
128.2788759
1 Star Atlas DAO(POLIS) - COP
$336.7331975
1 Star Atlas DAO(POLIS) - ZAR
R.1.4806323
1 Star Atlas DAO(POLIS) - UAH
3.4389418
1 Star Atlas DAO(POLIS) - VES
Bs11.44087
1 Star Atlas DAO(POLIS) - CLP
$81.0047
1 Star Atlas DAO(POLIS) - PKR
Rs23.5431392
1 Star Atlas DAO(POLIS) - KZT
44.8732634
1 Star Atlas DAO(POLIS) - THB
฿2.7274366
1 Star Atlas DAO(POLIS) - TWD
NT$2.5462199
1 Star Atlas DAO(POLIS) - AED
د.إ0.3064817
1 Star Atlas DAO(POLIS) - CHF
Fr0.066808
1 Star Atlas DAO(POLIS) - HKD
HK$0.6522131
1 Star Atlas DAO(POLIS) - AMD
֏31.959277
1 Star Atlas DAO(POLIS) - MAD
.د.م0.7524251
1 Star Atlas DAO(POLIS) - MXN
$1.5666476
1 Star Atlas DAO(POLIS) - SAR
ريال0.3131625
1 Star Atlas DAO(POLIS) - PLN
0.3056466
1 Star Atlas DAO(POLIS) - RON
лв0.3632685
1 Star Atlas DAO(POLIS) - SEK
kr0.8033662
1 Star Atlas DAO(POLIS) - BGN
лв0.1402968
1 Star Atlas DAO(POLIS) - HUF
Ft28.5011279
1 Star Atlas DAO(POLIS) - CZK
1.7662365
1 Star Atlas DAO(POLIS) - KWD
د.ك0.02547055
1 Star Atlas DAO(POLIS) - ILS
0.2847691
1 Star Atlas DAO(POLIS) - AOA
Kz76.5444309
1 Star Atlas DAO(POLIS) - BHD
.د.ب0.03148327
1 Star Atlas DAO(POLIS) - BMD
$0.08351
1 Star Atlas DAO(POLIS) - DKK
kr0.5361342
1 Star Atlas DAO(POLIS) - HNL
L2.1954779
1 Star Atlas DAO(POLIS) - MUR
3.8189123
1 Star Atlas DAO(POLIS) - NAD
$1.4756217
1 Star Atlas DAO(POLIS) - NOK
kr0.8501318
1 Star Atlas DAO(POLIS) - NZD
$0.1428021
1 Star Atlas DAO(POLIS) - PAB
B/.0.08351
1 Star Atlas DAO(POLIS) - PGK
K0.3457314
1 Star Atlas DAO(POLIS) - QAR
ر.ق0.3039764
1 Star Atlas DAO(POLIS) - RSD
дин.8.4253239

Star Atlas DAO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Star Atlas DAO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Star Atlas DAO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Star Atlas DAO”

Paljonko Star Atlas DAO (POLIS) on arvoltaan tänään?
POLIS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.08351 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on POLIS-USD-parin nykyinen hinta?
POLIS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.08351. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Star Atlas DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen POLIS markkina-arvo on $ 25.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on POLIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
POLIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 303.27M USD.
Mikä oli POLIS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
POLIS saavutti ATH-hinnaksi 19.23019625 USD.
Mikä oli POLIS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
POLIS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04294035647935489 USD.
Mikä on POLIS-rahakkeen treidausvolyymi?
POLIS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 15.41K USD.
Nouseeko POLIS tänä vuonna korkeammalle?
POLIS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso POLIS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

POLIS-USD-laskin

Summa

POLIS
POLIS
USD
USD

1 POLIS = 0.08351 USD

Treidaa POLIS-rahaketta

POLISUSDT
$0.08351
$0.08351$0.08351
-3.26%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu