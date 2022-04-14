Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Public Masterpiece (PMT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen tiedot Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties. Virallinen verkkosivusto: https://publicmasterpiece.com Valkoinen paperi: https://docs.publicmasterpiece.com/public-masterpiece-token-docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x68ae2f202799be2008c89e2100257e66f77da1f3 Osta PMT-rahaketta nyt!

Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.51M $ 10.51M $ 10.51M Kokonaistarjonta: $ 281.07M $ 281.07M $ 281.07M Kierrossa oleva tarjonta: $ 107.26M $ 107.26M $ 107.26M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 196.06M $ 196.06M $ 196.06M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.10771 $ 0.10771 $ 0.10771 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 Nykyinen hinta: $ 0.09803 $ 0.09803 $ 0.09803 Lue lisää Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen hinnasta

Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PMT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PMT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PMT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PMT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PMT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PMT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PMT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen hintahistoria PMT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PMT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PMT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PMT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PMT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PMT-rahakkeen hintaennuste nyt!

