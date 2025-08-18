Lisätietoja PMT-rahakkeesta

Public Masterpiece-logo

Public Masterpiece – hinta (PMT)

1PMT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.22%1D
USD
Reaaliaikainen Public Masterpiece (PMT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:38:25 (UTC+8)

Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.21%

-0.22%

+1.21%

+1.21%

Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.09679. Viimeisen 24 tunnin aikana PMT on vaihdellut alimmillaan $ 0.09637 ja korkeimmillaan $ 0.09889 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.09642217305850721, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.05461824789246768.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PMT on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja +1.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1140

5.30%

BSC

Public Masterpiece-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.26M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 120.05K. PMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 106.01M ja sen kokonaistarjonta on 281071410. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 193.58M.

Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Public Masterpiece-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002134-0.22%
30 päivää$ +0.00198+2.08%
60 päivää$ +0.00283+3.01%
90 päivää$ +0.01213+14.32%
Public Masterpiece-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PMT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002134 (-0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Public Masterpiece 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00198 (+2.08%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Public Masterpiece-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PMT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00283 (+3.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Public Masterpiece-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01213 (+14.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Public Masterpiece (PMT)?

Tarkista Public Masterpiece-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Public Masterpiece (PMT)

Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.

Public Masterpiece on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Public Masterpiece-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PMT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Public Masterpiece-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Public Masterpiece-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Public Masterpiece-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Public Masterpiece (PMT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Public Masterpiece (PMT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Public Masterpiece-rahakkeelle.

Tarkista Public Masterpiece-rahakkeen hintaennuste nyt!

Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen tokenomiikka

Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PMT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Public Masterpiece (PMT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Public Masterpiece:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Public Masterpiece MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PMT paikallisiin valuuttoihin

Public Masterpiece-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Public Masterpiece toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Public Masterpiece-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Public Masterpiece”

Paljonko Public Masterpiece (PMT) on arvoltaan tänään?
PMT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.09679 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PMT-USD-parin nykyinen hinta?
PMT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.09679. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Public Masterpiece-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PMT markkina-arvo on $ 10.26M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 106.01M USD.
Mikä oli PMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PMT saavutti ATH-hinnaksi 0.09642217305850721 USD.
Mikä oli PMT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PMT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.05461824789246768 USD.
Mikä on PMT-rahakkeen treidausvolyymi?
PMT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 120.05K USD.
Nouseeko PMT tänä vuonna korkeammalle?
PMT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PMT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

