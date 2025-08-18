Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen hintatiedot (USD)
Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.09679. Viimeisen 24 tunnin aikana PMT on vaihdellut alimmillaan $ 0.09637 ja korkeimmillaan $ 0.09889 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.09642217305850721, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.05461824789246768.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PMT on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja +1.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen markkinatiedot
Public Masterpiece-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.26M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 120.05K. PMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 106.01M ja sen kokonaistarjonta on 281071410. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 193.58M.
Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Public Masterpiece-hinnanmuutoksia:
Public Masterpiece-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PMT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002134 (-0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Public Masterpiece 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00198 (+2.08%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Public Masterpiece-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PMT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00283 (+3.01%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Public Masterpiece-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01213 (+14.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.
Public Masterpiece on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Public Masterpiece-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista PMT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Public Masterpiece-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Public Masterpiece-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Public Masterpiece-rahakkeen hintaennuste (USD)
Public Masterpiece (PMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PMT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Public Masterpiece (PMT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Public Masterpiece:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Public Masterpiece MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
